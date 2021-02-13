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تعليم

كل ما تريد معرفته عن نظام قبول الطلاب بفرع جامعة القاهرة الدولي

السبت 13/فبراير/2021 - 11:59 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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أعلنت جامعة القاهرة عن تفاصيل نظام قبول الطلاب بفرع جامعة القاهرة الدولي.


وقالت جامعة القاهرة إن هذا الفرع يحترم قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة، ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية.




وأضافت أنه يتم إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية.


وتستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين من ذوى القدرات الخاصة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الفئات المتفوقة الراغبة في الحصول على تعليم عالمي بتكلفة تنافسية مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد.


ويأتي فرع جامعة القاهرة الدولية في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة عالمية للجامعات المصرية، وفي ظل فلسفة جامعة القاهرة التي تهدف إلى الانتقال نحو جامعات الجيل الثالث عن طريق خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، حيث وضع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بحضور  وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وكوكبة من قيادات التعليم، في أبريل 2018، حجر الأساس للمشروع بمدينة 6 أكتوبر والذي تبلغ مساحته 575 فدانا.
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