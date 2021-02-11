ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تؤهلهم لسوق العمل.. طلاب تجارة حلوان يشاركون في برنامج تدريبي بنقابة التجاريين

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر - اسلام خالد
رشحت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان (إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل) وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال،  جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف  الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية. 

وأكد "نجم"، ضرورة التحاق الطلاب والخريجين بمثل هذه البرامج التي تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكنهم من اقتناص أماكنهم في سوق العمل، وتلبي احتياجاته، كما تساهم في التواصل المجتمعي مع مختلف الجهات والهيئات التي تتعاون معها جامعة حلوان بشكل دائم ومستمر. 

 كما أوضح الدكتور صلاح الدين اسماعيل أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.
كما أكد أن الكلية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مزيد من تلك البرامج التدريبية وذلك من خلال إنشاء عددًا من الوحدات المعنية بهذا الشأن مثل وحدة التدريب والتأهيل بالبرامج الجديدة ووحدة التدريب لشعبة اللغات ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة ووحدة متابعة الخريجين والتواصل المجتمعي.

وستوفر تلك الوحدات عددًا كبيرًا من الندوات والدورات والبرامج التدريبية جنبًا إلى جنب مع الدراسة الأكاديمية لطلبة وخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترشيح 30 طالبا من أوائل تجارة حلوان للمشاركة في فعالية مهمة بالبورصة المصرية

سلسلة محاضرات أونلاين بين كلية التجارة بحلوان وجامعة سيمبيوزيس بالهند

العلاقات الدولية بحلوان: التعاون مع جامعة سيمبيوزيس يهدف لإكساب الطلاب مهارات متميزة لسوق العمل

كلية التجارة وإدارة الأعمال بحلوان تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية

تجارة حلوان تنظم 16 دورة تدريبية أون لاين لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. والتسجيل متاح للطلاب من خارج الجامعة

عميد تجارة حلوان: نقدم دورات تدريبية لتٱهيل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. سلبية مسحة شيما صابر.. وهنا شيحا مهددة بعد فقدان وزنها.. وياسمين رئيس تظهر بالحجاب

مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

الخطيب لن يعود مع بعثة الأهلي للقاهرة

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

أخبار التوك شو: توقعات بزيادة إصابات كورونا في أبريل.. تفاصيل مساعدة وزارة الهجرة لـ المصريين العالقين بالإمارات

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات