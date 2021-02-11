تؤهلهم لسوق العمل.. طلاب تجارة حلوان يشاركون في برنامج تدريبي بنقابة التجاريين

رشحت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عددًا من طلابها المتميزين لاجتياز البرنامج التدريبي الذي تنظمه نقابة التجاريين بالقاهرة تحت عنوان (إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل) وذلك في إطار التعاون المستمر بين كلية التجارة وإدارة الأعمال ونقابة التجاريين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجتمع المال والأعمال، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية.





وأكد "نجم"، ضرورة التحاق الطلاب والخريجين بمثل هذه البرامج التي تسهم فى صقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكنهم من اقتناص أماكنهم في سوق العمل، وتلبي احتياجاته، كما تساهم في التواصل المجتمعي مع مختلف الجهات والهيئات التي تتعاون معها جامعة حلوان بشكل دائم ومستمر.





كما أوضح الدكتور صلاح الدين اسماعيل أن البرنامج التدريبي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة مثل مهارات التسويق والثقة بالنفس وحل المشكلات وتنظيم الوقت والتفاوض والاتيكيت وأخلاقيات المهنة وكتابة وعرض التقارير.

كما أكد أن الكلية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير مزيد من تلك البرامج التدريبية وذلك من خلال إنشاء عددًا من الوحدات المعنية بهذا الشأن مثل وحدة التدريب والتأهيل بالبرامج الجديدة ووحدة التدريب لشعبة اللغات ووحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة ووحدة متابعة الخريجين والتواصل المجتمعي.



