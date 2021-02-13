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محافظات

بيطري الوادي الجديد: استمرار برنامج الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية حتى 6 مارس

السبت 13/فبراير/2021 - 12:19 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
تواصل مديرية الطب البيطري بـ الوادي الجديد، استكمال فعاليات برنامج الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمحافظة الوادى الجديد والتى ستستمر حتى 6 مارس المقبل.

وأكد الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن الحملة تستهدف تحصين 63 ألف رأس ماشية من الأبقار حتى نهاية الحملة، كما أن أعمال الحملة القومية للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تجري بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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وناشد عوض المواطنين من مربي الحيوانات الالتزام بجدول التطعيم والتحصين لضمان الوقاية من الأمراض الموسمية التي تصيب الحيوانات وقد تنتقل للإنسان وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،أعلنت عن أعمال برامج التحصين بمقابل مادي للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثي + حمى قلاعية أحادي بقيمة 17 جنيها،وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثي + حمى قلاعية أحادي + حمى وادي متصدع 19.50جنيهًا، كما أن تحصين الحيوانات الصغيرة (أغنام-ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثي + حمى قلاعية أحادي بقيمة 11 جنيهًا، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعيةثلاثي + حمى قلاعية أحادي + حمى وادي متصدع بتكلفة 12.25 جنيه.

وعلى جانب آخر أعلن محافظ الوادي  محمد الزملوط  عن موافقة قطاع الرى والمياه الجوفية على إدراج 65 ألف فدان من الأراضى التى جرى تخصيصها من منطقة الصناعات الثقيلة بوزارة الصناعة لولاية المحافظة بقرار جمهورى شمل تخصيص 298 ألف فدان لصالح التنمية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن تلك المساحة التى جرت الموافقة عليها بمعرفة الرى تأتى فى إطار خطة الاستخدام العادل لمياه الخزان الجوفى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ أية مشروعات زراعية دون موافقة الرى عليها لكونها الجهة المنوط بها تقنين استخدام ومياه الخزان الجوفى حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الزملوط، أنه يجرى تنفيذ مشروع تركيب عدادات التحكم فى استهلاك مياه الابار الزراعية بالتعاون مع وزارة الرى وعدة جهات أخرى والتى تشمل تركيب وحدات التحكم والقياس والتى تشمل تركيب أجهزة تحكم في كميات المياه المتدفقة من آبار الري الحكومية وقياس تصرفها على مساحة الأرض المخصصة للزراعة.

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