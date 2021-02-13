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محافظات

وكيل زراعة الفيوم: رعاية مشاتل إنتاج الخضر وإنتاج شتلات مسجلة وموثوق منها للمزارعين

السبت 13/فبراير/2021 - 01:06 م
تفقد المحاصيل الزراعية
تفقد المحاصيل الزراعية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية مع مدير وحدة الشتلات ومديري محطات الشتلات بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الظاهر مدير عام الإرشاد الزراعى والمهندس حسام الدين السيد مدير وحدة الشتلات والمهندس حسنى محمد المدير المالي للوحدة.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الاهتمام برعاية مشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج  لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، مؤكدا على ضرورة ضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام التام بالمشاتل وحل جميع مشاكل المزارعين على أرض الواقع 

وأشار إلى تنظيم دورات  لرفع مهارات وكفاءة مهندسى البساتين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، للتعرف على أحدث طرق الممارسات الجيدة  للتسميد  والرى و أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

وتناول الاجتماع اختيار  مدير مالي واداري جديد لوحدة الشتلات لخروج المدير الحالي على سن التقاعد، وحل مشكله محطة طامية مع الشرطة، بسبب الآلات المخزنة  خارج المشتل ممايعوق دخول المزارعين لشراء الشتلات.

كما ناقش الاجتماع امكانيه عمل بروتوكول مع البنك الزراعي تسهيلًا علي المزارعين في سداد قيمه الشتلات خاصه فيما يواجه محطه سمسطا، وكذلك تدريب الجهاز الوظيفي بالوحده لتطوير المستوي الفني لهم  ، و إيجاد اليه مرنه لتوفير الاصناف التي يتم طلبها بكميات صغيره وتوفير أصناف متعدده من كل محصول لتلبيه رغبه المزارعين، وكذلك ايضا المرونه في توفير المبيدات والأسمده المختلفه المركبه لزياده جوده الشتلات المنتجه  ، وأشار وكيل الوزاره على تنظيم مؤتمر بالمنتجات يتم فيه دعوه كبار مزارعين الخضر.



وشدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إلادارة بالتنسيق مع  وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات والمخصبات الزراعية، بالمراكز، لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة وإلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها.
وكيل زراعة الفيوم: رعاية مشاتل إنتاج الخضر وإنتاج شتلات مسجلة وموثوق منها للمزارعين
وكيل زراعة الفيوم: رعاية مشاتل إنتاج الخضر وإنتاج شتلات مسجلة وموثوق منها للمزارعين
وكيل زراعة الفيوم: رعاية مشاتل إنتاج الخضر وإنتاج شتلات مسجلة وموثوق منها للمزارعين
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