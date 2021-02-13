ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

السبت 13/فبراير/2021 - 04:00 م
رينو كابتور RS Line
رينو كابتور RS Line
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت العلامة الفرنسية الشهيرة رينو عن إطلاق كابتورRS Line  موديل 2021 كجيل ثانٍ من Captur، كسيارة كروس صغيرة مدمجة من فئة السيارات الرياضية بعد اشتراكها مع طراز RS Line الرياضى.


وتتميز السيارة رينو كابتورRS Line  موديل 2021 بشفرة F1 متصلة بالاكصدام الأمامى، وشبكة قرص العسل، وموزع خلفي رمادي، وعجلات من خلائط الألومنيوم مقاس 18 بوصة من طراز Le Castellet، وتتميز بشارة RS Line على الباب الخلفي، بالإضافة إلى ظهور عتبات "رينو سبورت" عند فتح الأبواب الأمامية.


وتستمد السيارة  Captur RS قوتها من محرك البنزين TCe 140 PS (138 HP / 103   kW) إلى جانب ناقل حركة يدوي أو ثنائي القابض، بسعر يبدأ من 28400 يورو (ما يعادل 34442 دولارًا) و € 30350 دولار (36806 دولار) على التوالي، وE-Tech Plug-In 160 PS يأتي (158/118 كيلو واط HP) الخيار PHEV من € 37050 ($ 44932).


وعن التعديلات الداخلية للسيارة رينو كابتور RS Line  موديل 2021، فإنها تحتوى على لمسات حمراء مطبقة على المقاعد وبطاقات الأبواب وفتحات التهوية وعجلة القيادة المكسوة بالجلد المثقوب.


كما تتمتع أحزمة المقاعد والحلقة حول ذراع ناقل الحركة بنفس المظهر الأحمر، والنوافذ الخلفية المظللة الإضافية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية لوقوف السيارات، ولوحة القيادة الرقمية مقاس 10 بوصات، وكاميرا الرجوع للخلف، ومرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، ولوحة الشحن اللاسلكية للهواتف الذكية المتوافقة جميعها قياسية.

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة
شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة
شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2021 و سكودا أوكتافيا 2021 skoda octavia .. صور

شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

سعر بيجو 3008 موديل 2019 في سوق المستعمل

بسعر 563 ألفا.. مواصفات سيارة هافال H9.. صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

ترشيحاتنا

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

إجراء أول عملية توسيع شرايين باستخدام «الشنيور» الطبي في التأمين الصحي

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف