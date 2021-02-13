شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

أعلنت العلامة الفرنسية الشهيرة رينو عن إطلاق كابتورRS Line موديل 2021 كجيل ثانٍ من Captur، كسيارة كروس صغيرة مدمجة من فئة السيارات الرياضية بعد اشتراكها مع طراز RS Line الرياضى.





وتتميز السيارة رينو كابتورRS Line موديل 2021 بشفرة F1 متصلة بالاكصدام الأمامى، وشبكة قرص العسل، وموزع خلفي رمادي، وعجلات من خلائط الألومنيوم مقاس 18 بوصة من طراز Le Castellet، وتتميز بشارة RS Line على الباب الخلفي، بالإضافة إلى ظهور عتبات "رينو سبورت" عند فتح الأبواب الأمامية.





وتستمد السيارة Captur RS قوتها من محرك البنزين TCe 140 PS (138 HP / 103 kW) إلى جانب ناقل حركة يدوي أو ثنائي القابض، بسعر يبدأ من 28400 يورو (ما يعادل 34442 دولارًا) و € 30350 دولار (36806 دولار) على التوالي، وE-Tech Plug-In 160 PS يأتي (158/118 كيلو واط HP) الخيار PHEV من € 37050 ($ 44932).





وعن التعديلات الداخلية للسيارة رينو كابتور RS Line موديل 2021، فإنها تحتوى على لمسات حمراء مطبقة على المقاعد وبطاقات الأبواب وفتحات التهوية وعجلة القيادة المكسوة بالجلد المثقوب.





كما تتمتع أحزمة المقاعد والحلقة حول ذراع ناقل الحركة بنفس المظهر الأحمر، والنوافذ الخلفية المظللة الإضافية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية لوقوف السيارات، ولوحة القيادة الرقمية مقاس 10 بوصات، وكاميرا الرجوع للخلف، ومرآة الرؤية الخلفية الكهربائية، ولوحة الشحن اللاسلكية للهواتف الذكية المتوافقة جميعها قياسية.