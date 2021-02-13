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برلمان

رئيس تضامن النواب يشارك في إطلاق حملة «اتحضر للأخضر» بمسقط رأسه

السبت 13/فبراير/2021 - 01:48 م
حملة اتحضر للأخضر
حملة " اتحضر للأخضر "
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فريدة محمد
شارك رئيس لجنة "تضامن النواب"، الدكتور عبد الهادى القصبى، منذ قليل، فى إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بقرية "صفط تراب".

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة تضامن النواب، أن تطوير الريف المصرى يمثل طوق النجاة لهم ونقلة نوعية وحلم طال انتظاره لسنوات طويلة، كما أنه يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي القرى، وتأتى في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم.


الجدير بالذكر أن الزيارة  استهدفت  تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة و نواب البرلمان ودمج جهود المصريين في الخارج في تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف  الرئيس بالنزول للقرى الأكثر احتياجا والاطلاع على طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

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