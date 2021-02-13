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أخبار العالم

حريق هائل يلتهم عشرات الشاحنات على الحدود الإيرانية الأفغانية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 01:53 م
حريق على الحدود الإيرانية
حريق على الحدود الإيرانية الأفغانية
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وقوع حريق هائل في صهريج للنفط، تسبب في إلتهام النيران لعشرات الشاحنات.


ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، فإن انفجارا وقع في في نقطة جمارك "إسلام قلعة"، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين إيران وأفغانستان.


وقال مسئولون وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية إنهم طالبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحرائق.


هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.
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