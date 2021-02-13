حريق هائل يلتهم عشرات الشاحنات على الحدود الإيرانية الأفغانية.. فيديو

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، وقوع حريق هائل في صهريج للنفط، تسبب في إلتهام النيران لعشرات الشاحنات.
ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، فإن انفجارا وقع في في نقطة جمارك "إسلام قلعة"، وتسبب في اشتعال النيران في الشاحنات التي تحمل الوقود بين إيران وأفغانستان.
وقال مسئولون وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية إنهم طالبوا المساعدة من إيران للسيطرة على الحرائق.
هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الانفجار تسبب بأضرار على النقطة الحدودية والمنشآت الجمركية الإيرانية.
آتشسوزی گسترده در گمرک مرزی افغانستان با ایران— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) February 13, 2021
*درپی آتشسوزی گسترده در گمرک «اسلام قلعه» چندین تانکر حامل مواد سوخت طعمه حریق شده است و آتشسوزی همچنان ادامه دارد.
هنوز علت این آتشسوزی اعلام نشده استhttps://t.co/xKTMdvIncd pic.twitter.com/zLHEmUxopp