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أخبار العالم

مفاجأة في إصابات كورونا حول العالم

السبت 13/فبراير/2021 - 02:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت مؤسسات رصد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، تسجيل انخفاض كبير أمس الجمعة في الإصابات. 

وسجل العالم أمس الجمعة، 430 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض كبير للإصابات في العالم. 

وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية، "تيدروس أدهانوم جبريسوس"، من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في العالم. 

وقال رئيس الصحة العالمية، إن عدد الإصابات المبلغ عنها في العالم، انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، كما انخفضت الوفيات للأسبوع الثاني على التوالي. 

وأضاف أن هذا الانخفاض جاء نتيجة القيود الصارمة التي فرضتها دول العالم للتعامل مع الجائحة مؤخرا. 

وتابع "الوقت الحالي ليس مناسبًا لأي دولة لتخفيف الإجراءات أو لأي فرد أن يتخلى عن حذره". 

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