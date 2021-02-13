صحة الدقهلية تعلن اختيار 26 قرية بمركز شربين لرفع كفاءة الوحدات ومراكز طب الأسرة بها

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت عن اختيار عدد حوالي 26 قرية بمركز شربين لرفع كفاءة الوحدات ومراكز طب الأسرة بها طبقآ لمعايير التأمين الصحي الشامل ضمن خطة القيادة السياسية في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).





وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعلاجية مع تعظيم الإستفادة من الموارد المختلفة طبقآ لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية وتأهيل البنية التحتية المقررة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات طبية بمواصفات وجودة عالية تضمن حياة كريمة للمواطنين.



وأشار وكيل الوزارة الى ان رؤية وزارة الصحة تعتمد طبقآ لأعداد المواطنين والاحتياجات الصحية للمواطنين في المناطق المستهدفة حيث تخدم هذه الوحدات حوالي نصف مليون نسمه من سكان مدينة شربين.