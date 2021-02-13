وزير التعليم: حصص ومراجعات مجانية على قناة مدرستنا لاستكمال الدراسة
السبت 13/فبراير/2021 - 02:39 م
وزير التربية والتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قناة مدرستنا (١) التعليمية الخاصة بطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي مستمرة في العمل في إنتاج الحصص لاستكمال العام الدراسي الحالي 2020 /2021.
وقال وزير التربية والتعليم "يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة قناة مدرستنا على التليفزيون (فضائي وأرضي) وكذلك على موقع يوتيوب".
وأضاف وزير التربية والتعليم، "أدعوكم لمتابعة قناة مدرستنا سواء على التلفزيون أو على يوتيوب من خلال الضغط هنا
، كى تتعرفوا على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانا".
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.
كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.
وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.
وأوضحت قناة مدرستنا التعليمية ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية ، فيمكن التعرف مواعيد البرامج والإعادة من خلال اللينك التالي: