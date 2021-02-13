ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: حصص ومراجعات مجانية على قناة مدرستنا لاستكمال الدراسة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:39 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قناة مدرستنا (١) التعليمية الخاصة بطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي مستمرة في العمل في إنتاج الحصص لاستكمال العام الدراسي الحالي 2020 /2021.

وقال وزير التربية والتعليم "يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة قناة مدرستنا على التليفزيون (فضائي وأرضي) وكذلك على موقع يوتيوب".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "أدعوكم لمتابعة قناة مدرستنا سواء على التلفزيون أو على يوتيوب من خلال الضغط هنا ، كى تتعرفوا على المكتبة الكبيرة من الحصص والمراجعات المتاحة مجانا".



ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣  أفقي  /  معدل الترميز: ٢٧٥٠٠   /   معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت قد تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.

وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

وقالت قناة مدرستنا انه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي ، فيمكن التعرف على مواعيد البرامج والأعادة من خلال اللينك التالي:   https://drive.google.com/.../1ibnucyPJn7Sl9s9uZdYYLFGugbO

وأوضحت قناة مدرستنا التعليمية ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية ، فيمكن التعرف مواعيد البرامج والإعادة من خلال اللينك التالي:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر جداول مواعيد حصص ثامن أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

وزير التعليم : إطلاق قناة مدرستنا 2 خلال 48 ساعة

ننشر جداول مواعيد حصص تاسع أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

ننشر جداول حصص الأسبوع الحادي عشر على قناة مدرستنا التعليمية

التكنولوجيا تغزو التعليم في آخر 5 سنوات| شوقي: ركبنا 26 ألف شاشة تفاعلية بالفصول.. ووصلنا شبكات الفايبر لـ 2530 مدرسة.. وأطلقنا المنصات الإلكترونية للتعلم عن بعد.. ولسه مكملين

إعلان جداول حصص الأسبوع الـ 16 على قناة مدرستنا التعليمية.. اليوم

ترشيحاتنا

الإدارية العليا تستقبل الطعن الثالث من مرتضى منصور على حكم استمرار عمل اللجنة المؤقتة

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

البوسني دراجان يوفيتش: تدريب الإسماعيلي تحد جديد.. طالبت بـ مدرب عام من البوسنة ولايف كوتش للفريق.. وضيق الوقت سبب عرقلة التعاقد مع مهاجم

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

بشرى سارة لسكان السعودية بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط