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محافظات

مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور

السبت 13/فبراير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
"فيها حاجة حلوة ومصر طول عمرها بخير بأهلها الطيبين حيث اختص الله بعضهم لقضاء حوائج الناس ، فوهبوا أنفسهم لفعل الخير و كرسوا حياتهم له بالتطوع بالعمل دون مقابل، تجمعهم السعادة والفرحة برسم الابتسامة على شفاه المحتاجين والأولى بالرعاية من خلال دعم وحب لا محدود.
هذه الكلمات تجسدت على أرض الواقع داخل قرية الجبل الأصفر التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية من خلال تدشين مشروع مطبخ الخير لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا والمرضى غير القادرين على العمل والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

داخل مطبخ الخير بمنطقة الجبل الأصفر يقف الحاج " فتحى حرب" وزوجته الحاجة " أم سعيد " وسط الطباخين من السادسة صباحا لبدء تجهيز الوجبات ، الجميع داخل المطبخ يسارعون في المساعدة ويأملون الرضا فيما يقدمونه للناس، تحركهم العزيمة و تلهمهم الدعوات التى تنطق بها ألسنة من يقدمون لهم المساعدة ويبثون في نفوسهم الفرحة.

وعن فكرة إنشاء المبطخ قال الحاج "فتحى حرب " لـ " صدى البلد " أن مطبخ الخير والصدقات تم إنشاؤه منذ شهر رمضان الماضي حيث اعتدنا على توزيع الشنط الغذائية فى شهر رمضان وبعد انتشار فيروس كورونا وتضرر العمالة غير المنتظمة تم تطوير الفكرة وفكرنا فى إعداد وجبات جاهزة وتوزيعها على الحالات الانسانية المستحقة ومرضى كورونا ثم شمل كافة أسر الأيتام والأكثر احتياجا.

واشار الحاج فتحى إلى أن الأعداد تضاعفت يوما بعد يوم حتى وصلنا الى اعداد ما يقرب من 1200 وجبة يوميا وتوزيعها مجانًا علي الفقراء والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل وعمال اليومية فى الشوارع والميادين بقرى الخانكة ، وشملت المنظومة تخصيص يومين لتجهيز الوجبات وتوزيعها على أهالي المرضى المتواجدين أمام بعض المستشفيات بدعم من أحد رجال الأعمال.

وأضاف أن تقديم الطعام لا يقتصر علي محدودي الدخل من أهالي الجبل الأصفر فقط وإنما كذلك أي محتاج للطعام في أي مكان مشيرا إلى أن هناك كشف بأسماء الحالات المستحقة الطعام ويوزع عليهم مع الأخذ في الاعتبار الحالات الطارئة وعابري السبيل ، موجها بالشكر لبعض رجال الأعمال وأصحاب محال اللحوم والمواطنين لدعم المطبخ بالسلع والمواد الغذائية اللازمة حتى يتمكن من تأدية رسالته في إطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا.

من جانبها قالت الحاجة " أم سعيد " أن مطبخ الخير يبدأ عمله بعد صلاة الفجر حيث يبدأ الطباخون فى طهى اللحوم وتجهيز الخضار والأرز مؤكدة ان الوجبات متنوعة ما بين وجبات جاهزة عبارة : عن فراخ ولحوم وكفته مع الأرز بأنواعه المختلفة وخضار مشكل.

واشارت الى ان جميع الاجراءات الاحترازية يتم اتباعها داخل المطبخ من خلال ارتداء الطباخين الكمامات والقفازات اليدوية للحفاظ عليهم ولضمان سلامة الوجبات الغذائية المقدمة للحالات الانسانية المختلفة.

وتابعت الحاجة " أم سعيد " ان مطبخ الخير حريص على تنوع الوجبات الغذائية على مدار أيام الأسبوع ، مؤكدة ان الوجبات المقدمة تكفي حتى الشبع وبها كافة العناصر الغذائية المتكاملة.
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
مطبخ الخير .. 1200 وجبة يوميا مجانا للحالات الإنسانية ومتضرري كورونا بالقليوبية.. فيديو وصور
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