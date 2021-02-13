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فن

هنا الزاهد تروّج لـ مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر».. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
روجّت الفنانة هنا الزاهد لـ مسلسلها الجديد "حلوه الدنيا سكر" ونشرت بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام ".
وعلقت هنا الزاهد على صورة البوستر قائلة: "الساعة 8 النهاردة على DMC ".

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.

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