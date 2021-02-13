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فن

أكبر من والدتي .. نزار الفارس يفتح النار على رانيا يوسف.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 05:11 م
رانيا يوسف ونزار
رانيا يوسف ونزار الفارس
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أحمد إبراهيم
بدأ فصل جديد فى ازمة رانيا يوسف والاعلامى العراقى نزار الفارس الذى هاجم رانيا بضراوة خلال لقاء جمعه بالاعلامية مى العيدان. 

وقال نزار : "لم أتحرش برانيا يوسف فهى فى عمر والدتى بل أكبر منها حيث أن عمرها 46 عاما واحنا في زمن النساء يتحرشون بالرجال".

وأضاف نزار :"من الممكن أعمل لقاء ثاني مع رانيا يوسف فمشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلب ابيض ومصطلحتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة وأحيانا يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيد غير حر".

واوضح نزار : "أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلى فى المكالمة عندى بنات ممكن أتاذى، وهي في الآخر امرأة، ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته".
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