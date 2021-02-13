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ديني

خالد الجندي: أصحاب الخطاب الديني في قطر وتركيا خانوا الدين والوطن .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:41 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجميع من الإنخداع بما يردده أصحاب الخطاب الدينى الهاربين إلى تركيا وقطر، ويريدون أن يقصروا رحمة الله عز وجل على أنفسهم فقط دون غيرهم، وباتوا ينظرون على علماء الدين الآن بعدما قالوا إن رحمة الله تشمل المسلم وغير المسلم.


وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم السبت، أن الله عز وجل قال: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.. أوعوا تنخدعوا بأصحاب الخطاب الدينى اللى خلوها سواد  ..اللى خلوا الدنيا سودة فباالتالى مش شايفين أي رحمة ممكن يرحمها ربنا لحد من عباده..وبعض الناس مش منتظر العقوبة من ربنا بل منتظر ان ربنا يشمل غيره بالعقوبة".

ولفت "الجندى"، إلى أنه عندما تحدث عن الرحمة نهاية الأسبوع الماضى، وقال إنها تشمل المسلم وغير المسلم تعرض لتنظير كبير من هؤلاء الهاربين، وتابع:"عندما تحدثنا عن رحمة الله عز وجل  مع مجموعة من العلماء يوم الخميس الماضى مش مجموعة من النصابين والهجاصين اللى هربنين في تركيا وقطر..اللى  يزيايدون على إيمان ودين البشر ..هؤلاء خائنين لوطنهم وجيشهم ودينهم ..خان دينه منتظر منه أيه".


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