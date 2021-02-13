القرار يقترب.. مفاجآت مرتقبة في اليوم الأخير من محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يوافق على استدعاء شهود.. ومكالمة بذيئة تفاقم ورطة الرئيس الامريكي السابق

5 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ صوتوا لصالح استدعاء شهود





إدانة ترامب تحتاج لموافقة 17 نائبا جمهوريًا على الأقل





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ترامب لا يزال الشخصية الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري





من المتوقع أن ينتهي مجلس الشيوخ في الساعات القليلة القادمة، من إجراءات مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب ، اليوم السبت ، بعد محاكمة سريعة بشكل استثنائي، وإذا اختتمت في وقت لاحق من اليوم، فستكون قد استمرت 5 أيام فقط.





وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح استدعاء شهود في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب. كما صوت 5 أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ بالموافقة على استدعاء شهود في محاكمة ترامب الثانية، ليصبح عدد الأصوات الداعمة للقرار 55 صوتا مقابل اعتراض 45 صوتا.





وكشفت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمجلس الشيوخ عن تفاصيل جديدة عن المكالمة الهاتفية الساخنة التي جرت بين ترامب، والنائب بالحزب الجمهوري، كيفين مكارثي، والتي احتوت على كلمات بذيئة، خلال اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مثيري الشغب في 6 يناير الماضي.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن المشرعين الأمريكيين الذين أطلعهم مكارثي على المكالمة ذكروا أن ترامب قال لمكارثي: "حسنًا كيفين. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص غاضبون أكثر منك بسبب الانتخابات".





وأصر مكارثي على أن مثيري الشغب كانوا مؤيدين لترامب، وترجاه لدعوتهم للإنسحاب.





ولفت مشرعون جمهوريون مطلعون على المكالمة إلى أن ترامب ومكارثي كانا يصرخان لبعضهما في المكالمة، حيث قال مكارثي للرئيس إن مثيري الشغب كانوا يقتحمون مكتبه من خلال النوافذ، ثم تابع قائلًا: "لمن تظن أنك تتحدث بحق الجحيم؟".





وبعد أن عرض مديرو المساءلة في مجلس النواب الديمقراطي قضيتهم في وقت سابق من الأسبوع ، أنهى المحامون الذين يمثلون الرئيس السابق دونالد ترامب عرضهم التقديمي يوم الجمعة استمر أكثر من ثلاث ساعات بقليل مستخدمين أقل من ربع الساعات الـ 16 المتاحة لهم.





وبحسب قناة "العربية"، قدم الفريق القانوني لترامب دفاعًا سريعًا، متطلعًا إلى رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق أثناء تكرار سلسلة من الشكاوى التي قدمها ترامب دفاعا عن نفسه وغالبًا حول خصومه الديمقراطيين ووسائل الإعلام، والتي كان العديد منها مضللًا أو خاطئًا. ثم أجاب الادعاء والدفاع عن 28 سؤالًا من أعضاء مجلس الشيوخ.





ومع اكتمال الجزء الأكبر من المحاكمة سيكون أمام مديري مجلس النواب ومحامي ترامب ما يصل إلى ساعتين لتقديم مرافعاتهم الختامية يوم السبت. ويمكن أن يتحرك أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء التصويت حول إدانة الرئيس السابق بعد ذلك مباشرة تقريبًا، على الرغم من أن بعض المفاجآت الإجرائية لا تزال ممكنة.





وتجري المحاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب مذنبًا بتحريض حشد من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، وخرقوا الإجراءات الأمنية بشكل عنيف ودفعوا المشرعين للاختباء أثناء اجتماعهم للتصديق على فوز الرئيس بايدن.





وصوت مجلس النواب بواقع 232 صوتًا مقابل 197 للموافقة على مادة واحدة من إجراءات العزل ، متهمًا ترامب بـ "التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة" في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات. وانضم عشرة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لعزله.





ولإدانة ترامب، سيحتاج مجلس الشيوخ إلى موافقة أغلبية الثلثين. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 17 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيضطرون إلى التصويت مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للإدانة. ويبدو أن الإدانة غير مرجحة.





وفي الشهر الماضي، وقف خمسة جمهوريين فقط في مجلس الشيوخ إلى جانب الديمقراطيين في صد محاولة الجمهوريين لرفض الاتهامات والمحاكمة لأن ترامب لم يعد في منصبه.





وقال 27 من أعضاء مجلس الشيوخ فقط إنهم مترددون بشأن إدانة ترامب. وإذا أدانه مجلس الشيوخ، بتهمة "التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة"، يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ التصويت على ما إذا كانوا سيمنعونه من تولي منصب في المستقبل.





وسيتطلب هذا التصويت أغلبية بسيطة فقط، وإذا كان الأمر يتعلق بالحزب، فإن الديمقراطيين سيفوزون مع صوت نائب الرئيس كامالا هاريس فاصل الأصوات.





وإذا لم يدن مجلس الشيوخ ترامب؛ فقد يكون الرئيس السابق مؤهلًا للترشح لمنصب عام مرة أخرى.





وتظهر استطلاعات الرأي العام أنه لا يزال إلى حد بعيد الشخصية الوطنية الأكثر شعبية في الحزب الجمهوري.





ويوم الجمعة سخر محامو ترامب مرارًا وتكرارًا من قضية الديمقراطيين ووصفوها بأنها "محاكمة سريعة" ، وانتقدوا المشرعين لعدم إجراء تحقيق أكثر اكتمالًا فيما حدث في 6 يناير وأفعال ترامب في اللحظات التي سبقت وأثناء أعمال الشغب.





وقال المدعون العامون في مجلس النواب إن قضيتهم بُنيت على أدلة كانت بأغلبية ساحقة علنية، لكن لا يزال لديهم الفرصة لإضافة شهادات تحت القسم من المسؤولين الذين يمكنهم تقديم وجهات نظر جديدة. ودعوا هذا الشهر ترامب للإدلاء بشهادته تحت القسم في المحاكمة، لكن محاميه رفضوا الطلب.





وبعد المرافعات الختامية، هناك أيضًا احتمال أن أعضاء مجلس الشيوخ ، الذين أمضوا الأسبوع في الاستماع إلى العروض، ستتاح لهم فرصة التحدث لأول مرة قبل الإدلاء بأصواتهم.



