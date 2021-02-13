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رياضة

شباب بلوزداد الجزائري يتعرض للسرقة والبلطجة في مباراة مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:54 م
شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري
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حسن العمدة
تعرض نادي شباب بلوزداد الجزائري للعنف والبلطجة خلال شوطي المباراة، التي تعادل فيها مع مضيفه مازيمبي الكونغولي سلبيا، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شباب بلوزداد الجزائري في بيان رسمي: "تستنكر إدارة شباب بلوزداد من أحداث العنف و البلطجة التي طالت وفد الفريق بعد اقتحام مجموعة من أنصار تي بي مازمبي غرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين ، حيث تمت سرقة هاتف و نظارات  "توفيق قريشي" و هاتف المكلفة بالإعلام ، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين".

وأضاف:  امتدت المضايقات حتى داخل المستطيل الأخضر عندما واصل حكم اللقاء اللعب رغم انقضاء الوقت الرسمي و البديل وحتى إدارة الملعب من جانبها أطفأت الشاشة العملاقة بنية التمويه".

تستنكر إدارة شباب بلوزداد من أحداث العنف و البلطجة التي طالت وفد الفريق بعد اقتحام مجموعة من أنصار تي بي مازمبي لغرف...

Posted by CR Belouizdad on Saturday, February 13, 2021
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