شباب بلوزداد الجزائري يتعرض للسرقة والبلطجة في مباراة مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

تعرض نادي شباب بلوزداد الجزائري للعنف والبلطجة خلال شوطي المباراة، التي تعادل فيها مع مضيفه مازيمبي الكونغولي سلبيا، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال شباب بلوزداد الجزائري في بيان رسمي: "تستنكر إدارة شباب بلوزداد من أحداث العنف و البلطجة التي طالت وفد الفريق بعد اقتحام مجموعة من أنصار تي بي مازمبي غرف تغيير الملابس لسرقة ممتلكات اللاعبين ، حيث تمت سرقة هاتف و نظارات "توفيق قريشي" و هاتف المكلفة بالإعلام ، إضافة إلى منع الفريق من دخول أرضية الميدان بالقوة بين الشوطين".



