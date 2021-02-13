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حوادث

تحقيقات طبيب الأسنان المتحرش.. مارس الشذوذ وباغت الضحايا والتحريات تكشف التفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 07:22 م
طبيب الأسنان الشهير
طبيب الأسنان الشهير باسم سمير
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محمد عبدالله
حصل موقع صدى البلد الاخباري، علي نص شهادة مجري التحريات في واقعة اتهام طبيب الأسنان الشهير باسم سمير بهتك عرض 4 رجال.

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة بأن تحريانه السرية حول الواقعة توصلت إلى أن المتهم من المعروف عنه بمنطقة سكنه وعمله شذوذه الجنسى،  توصلت الى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال الشهود الأول والثاني والثالث بشان قيام المتهم بهتك عرض كل منهم بالقوة عن طريق مباغتتهم والإمساك باعضائهم الذكرية رغما عنهم في الزمان والمكان الواردين باقوالهم، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه الثاني تمكن من تصوير المتهم خلال علاقة مثلية نشأت بينهما يمارس معه الجنس الفموي.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه  عباس ابوالحسن عباس محمد ، بالقوة ، بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه و أمسك بعضوه الذكري رغما عنه علي النحو المبين بالأوراق وهتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي ، بالقوة  بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ، وباغته بأن امسك بعضوه الذكرى رغما عنه. 

وهتك الطبيب عرض المجني عليه عبدالرحمن زكي سيد أحمد، بالقوة، بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل ( مؤخرته ) عقب اخضاعه لجراحة في اسنانه ، وتمكن بناء على ذلك الايهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع لباسه الداخلى كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.

وهتك عرض المجني عليه  محمد رمضان محمد إبراهيم ونس ، بالقوة . حال كونه ممن له سلطة عليه، بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وامره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى.

وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف وأمرت بإحالته للمحاكمة لاتهامه بهتك عرض 4 رجال.
تحقيقات طبيب الأسنان المتحرش.. مارس الشذوذ وباغت الضحايا والتحريات تكشف التفاصيل
تحقيقات طبيب الأسنان المتحرش.. مارس الشذوذ وباغت الضحايا والتحريات تكشف التفاصيل
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