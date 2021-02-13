وزيرة البيئة: تحوُّل صفط تراب إلى قرية متوافقة بيئيًا.. ودورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكل الفئات

التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق قرية صفط تراب





تحول " صفط تراب" الي قرية متوافقة بيئيا





تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب مهندسيها وعمالها





استخدام روث الحيوانات لانتاج الطاقة والاسمدة









زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقهما الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لقرية صفط تراب وذلك للوقوف على اعمال التطوير، والتى تم الاعلان عن تطويرها اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى ونشر مفهوم الاستدامة البيئية ،وايضا اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وكذلك حياة كريمة، وبالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة نيو إيجيبت، ومحافظة الغربية ، حيث تم إختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المتوافقة بيئيا .









وتضمنت الزيارة المرور على ترعة القرشية لتفقد اعمال التطوير بها وزراعة كل من وزارتى البيئة والهجرة و المحافظ لعدد 3 اشجار بمدخل القرية ، ايذانا بإطلاق حملة اتحضر للاخضر بقرية صفط تراب،









وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحملة تهدف الى تشجيع الشباب بالقرى والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.









واضافت فؤاد انه فيما يتعلق بمراقبة وتحسين اوضاع المنشأت الصناعية بقرية صفط تراب، فقد تم التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق القرية وتبين من المراجعة احتياج تلك المنشآت لمحطات معالجة للصرف الصناعى وجارى البحث عن آليات التمويل لتلك المنشآت لتطوير اوضاوعهم وتحقيق توافقهم مع الاشتراطات البيئية من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.









واكدت على اهتمام الوزارة بالعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية بالقرية تمهيدا لتنفيذها بالقرية حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها فى استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التى انشئتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة مشيرة الى انه تم الاتفاق على تنفيذ اول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.









وتابعت انه تم اعداد خطة تفصيلية ببرنامج زمنى لدورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكافة شرائح القرية من شباب واطفال ومزراعين ، والتنسيق مع كافة الجهات من القطاعى الخاص والاهلى والتى ترتبط بمجالات التحول لقرية متوافقة بيئيا. وقد شهدت الفتره الماضيه قيام ووزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة ، ومهارات الاتصال العرض والتقديم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الابواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع اهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال إدارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين إلى إعادة التفكير فى أهمية الحفاظ على البيئة ، كما تم تدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بدور التوعية لأهالى القرية. وتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة فى عملية التنمية وايجاد فرص عمل لهم كما تم تنفيذ رحله بيئية لهؤلاء الشباب لمحمية وادى الريان ووادى الحيتان وذلك فى اطار حرص الوزارة على التعريف بثروات مصر الطبيعية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية تونس النموذجية بالفيوم وذلك لتبادل الخبرات .









واشارت الى قيام البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة بدعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بعدد 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانه وقطع الغيار لمدة 4 سنوات ، حيث تعد احدى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج، مضيفة انه جارى العمل على انشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثانى من العام الحالى، والعمل على انشاء عدد 2 خلية بالمدفن الصحى بالسادات واعادة تأهيل الخلايا القديمة .









كما شارك البرنامج فى حملة تطوير صفط تراب من خلال التعاون مع المحافظة و التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها الى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة ،و تم القيام بحملة نظافة بمدخل القرية علي جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من 299 طن من المخلفات ونواتج التطهير ، كما قام البرنامج بتنفيذ 18 حملة توعوية للاهالى فى المربعين الارشاديين بالسنطة والمحلة وفى عدد من المراكز والقرى الاخرى بالمحافظة تضمنت عقد ندوات توعية وورش عمل بالتعاون مع الجهات المعنية استهدفت توعية شباب القرية والرائدات الريفيات والجمعيات الاهلية وطلاب الجامعات بمنظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير وكيفية الفصل من المنبع ودور البرنامج الوطنى فى تنفيذ المنظومة والنهوض بها وتدريب المتدربين للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم. وايضا العمل على رفع وعى الإدارة المحلية بالوحدة المحلية بصفط تراب بالحملة وأهدافها ومخرجاتها.









وأضافت ان نموذج "صفط تراب البداية " هو انعكاس للتعاون بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والمحليات والمجتمع و الشباب وايضا المصريين بالخارج، فالقيادة السياسية تطرح الرؤية والمصريين سواء داخل مصر او خارجها يسعون لتحقيقها، مشيرة الى انه عندما نتكلم عن قرية او منشأة او مدينة متوافقة بيئيا لابد من وجود هدف نسعى لتحقيقه وتوافر تمويل وخطة زمنية وتحديد للادوار.





وتابعت وزيرة البيئة ان الوزارة سعت الى دعم محافظة الغربية بالمعدات لرفع التراكمات بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية والتعاون مع المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع المخلفات من الترع والمصارف ، وسيتم مساعدة المنشآت الصناعية بالقرية خلال الفترة القادمة لتوفيق اوضاعها وانشاء محطات معالجه لمياه الصرف الصناعى لتلك المنشآت، بالاضافة الى عمليات الزراعة والتجميل داخل القرية.









وحول طرح النائب محمد كمال مرعى لاهمية وجود مشروع البيوجاز فى صفط تراب ومحافظة الغربية بشكل عام لوجود كمية كبيرة من روث الحيوانات والمتبقيات الزراعية، اوضحت فؤاد أن الوزارة تعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية تمهيدا لتنفيذها بالقرية حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها فى استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التى انشئتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.









وأشارت الى انه تم الاتفاق على تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.









كما قدمت فؤاد الشكر والتقدير لشباب القرية على جهودهم فى تلك الحملة وحماسهم للتغير مشيرة الى هذا النموذج هو ما نريد تحقيقة فى باقى القرى وهى فكرة التلاحم والتعاون والالتفاف لتحقيق الهدف.









وأكدت على دعم وزارة البيئة لهؤلاء الشباب، والتزامها بتنفيذ البرنامج الزمنى المعد خلال 6 شهور ثم البدء بالمرحلة التالية، داعية الشباب الى استمرارهم فى التغيير رغم ما نمر به من ظروف صعبة بسب جائحة كورونا .









وردا على استفسارات النواب بمحافظة الغربية بشأن تراكمات القمامة بالمحافظة اشارت وزيرة البيئة الى دعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بعدد 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانه وقطع الغيار لمدة 4 سنوات ، حيث تعد احدى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج.









وأضافت انه جارى العمل على انشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثانى من العام الحالى، والعمل على انشاء عدد 2 خلية بالمدفن الصحى بالسادات واعادة تأهيل الخلايا القديمة .









وأوضحت ان دور وزارة البيئة التخطيط والرقابة ودور وزارة التنمية المحلية التنفيذ مؤكدة على انه سيتم التنسيق مع محافظ الغرببة و اعادة النظر فى توزيع المعدات الموجودة بالمحافظة لتزويد الطاقة الاستيعابية للمحلة الكبرى، كما سيتم الاعداد لمصنع اعادة التدوير بالمحلة الكبرى فى خطة العالم الحالى.









- وزيرة الهجرة تشكر المصريين بالخارج





من جانبها اثنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على ما يقوم به الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من جهد تجاه المحافظة كي تصبح محافظة جاذبة ومنتجة، وسيتم ذلك من خلال خطط التطوير التي تتم على الأرض وحصر احتياجات القرى المنتجة وغيرها الأكثر احتياجا، ومن جانبها تسعى وزارة الهجرة لدعم هذه الجهود كي نصل لنتيجة مرضية تحقق أهدافنا في مبادرة "مراكب النجاة" من خلق لتنمية حقيقية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية كسبيل لمكافحة هذه الظاهرة.









كما أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للمصريين بالخارج على تلبيتهم الدعوة بشكل دائم للمساهمة والمشاركة في دعم وطنهم في كل خططه، واليوم نشهد تعاون جديد مع مجموعة نيو ايجيبت لتطوير قرية صفط تراب ضمن مبادرة "اصلك الطيب"، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الغربية، للمشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة «صفط تراب.. البداية»، اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».









ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لشباب صفط تراب الذين آمنوا بقدرتهم على تغيير واقع قريتهم وتطويرها واستعانوا بكل من له صله حتى يصلوا لحلمهم ويجعلوا تلك القرية ضمن القرى المستدامة، وما يحدث الآن هو انعكاس لرؤية الدولة المصرية نحو الشباب وقدرتهم على التغيير.









من جهته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن ما يحدث ملحمة حقيقية من تضافر الجهود بين الوزارات المعنية واستمرارا للتعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المبادرات، من بينها مبادرة "مراكب النجاة"، وتم من خلال هذا التعاون تدريب 1000 شاب مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك دعم القرى المنتجة وحصر احتياجاتها، ونبحث خلال هذه الفترة انشاء مركز للتدريب المهني بالتعاون مع وزارة الهجرة، ووضع خريطة استثمارية لمحافظة الغربية بالاستعانة برجال الأعمال المصريين بالخارج.









وأضاف أن محافظة الغربية بالتعاون مع وزارتي الهجرة والبيئة، تبدأ اليوم تنفيذ نموذجا متطورا في محاولة جادة لتطوير عدد من القرى بالمحافظة والبداية ستكون بقرية صفط تراب، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، عن طريق جعل هذه القرية ضمن القرى المستدامة، وكشف عن اتمام الاتفاق علي تأسيس منطقة صناعية بقرية "قتامة" التي تشتهر بصناعة الأثاث والبدء بالفعل مع وزارة الانتاج الحربي علي انشاء المنطقة علي مساحة ١١ فدانا.









وأشار إلى أن المحافظة أوشكت الى الانتهاء من الخريطة الصناعية لدعم المنتجة في ٢٣ قرية تتميز بصناعات متنوعة تعد من الأفضل علي مستوي الجمهورية، تحتاج الى التطوير ودعم التسويق.



