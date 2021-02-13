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فن

مفيش حد نمبر وان على طول.. أحمد الفيشاوي يفتح النار على محمد رمضان

السبت 13/فبراير/2021 - 10:52 م
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
أكد الفنان أحمد الفيشاوي أنه الوحيد القادر على الرد على الفنان محمد رمضان.

وأوضح الفيشاوي خلال استضافته فى برنامج إذاعى للاعلامية انجى علي، أنه المؤهل الوحيد للرد على محمد رمضان لأنه مطرب راب، وزملاؤه الممثلون ليس لديهم منصة للرد عليه.

وشدد على أنه لا شيء اسمه بني آدم "نمبر وان" طوال الحياة، كما يلقب محمد رمضان نفسه، لأن الإنسان لا يظل في القمة طوال الوقت، ودائما ما يتعرض لانتصارات وهزائم، وهو ما يسمى بـ"تجارب الحياة".

وأضاف أحمد الفيشاوي أن محمد رمضان لم يعتذر عن الإساءة له، وأنه قدم أغنية يردد فيها كلمات مثل "أديك بالبانص" و"أنا بعمل أول مليار كنت قاعد جنب أمك على الكنبة".

ورد الفيشاوي على هجوم رمضان عليه قائلا: "طبيعي أن يقول هذا لأننا كنا حققنا مليارات كثيرة قبله، وأنا أشعر بالضيق وشعرت أن الموضوع أصبح بزيادة، ولا أريد أن أترك ضغينة في قلبي، وسأرد عليه في أغنية "نمبر 2"، ولو لم أكن مطرب راب كنت سأتجاهل الموضوع مثل زملائي".

وتابع أن أغنيته "نمبر 2" بها شق مزاح، وشق جاد يطالب فيه محمد رمضان بالامتناع عن أداء أغاني الراب، والاكتفاء بالتمثيل أو الرقص.

وعبر أحمد الفيشاوي في اللقاء عن إعجابه بمحمد رمضان في أغنيات مثل "مافيا" التي وصفها بـ"لذيذة"، و"إنساي" بسبب تواجد المطرب المغربي سعد لمجرد معه.

وأعلن الفيشاوي" أنه سيطرح أغنيته "نمبر 2" التي يهاجم فيها محمد رمضان خلال 3 أيام على مختلف المنصات.
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