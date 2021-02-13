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رياضة

تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دور الـ 32 بكأس مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 10:58 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية.

وكلف مجاهد إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور الــ 32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

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