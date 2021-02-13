الحكومة الأردنية توجه بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

ترأس بشير الخصاونة رئيس الحكومة الأردنية، اليوم السبت، اجتماعا للجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.





وقدم وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إيجازا حول تطورات الوضع الوبائي في الأردن، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.





ووجّه رئيس الوزراء الأردني الوزارات والجهات ذات العلاقة بتشديد الرقابة على التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.





وناقشت اللجنة الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الحالة الوبائية في ظل المتغيّرات الجديدة، وتم الاتفاق على مراقبة الوضع الوبائي خلال الأيّام القليلة المقبلة.



