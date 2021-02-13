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هل جرعة واحدة من اللقاح كافية للوقاية من كورونا.. أستاذ مناعة يجيب.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:20 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن جرعة واحدة من لقاح كورونا ليست كافية للوقاية من الفيروس.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على الشخص تناول الجرعتين كاملتين، معقبا: "سوف يحصل على مناعة أقوي وأطول إذا تناول الجرعتين".

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إلى أنه نتيجة لنقص مواد التطعيمات هناك اتجاه لإيجاد حلول للمشكلة، مؤكدا أن القاعدة في انجلترا هي حصول الشخص على جرعتين.

وأوضح  أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، أنه لا ينصح بتناول لقاح فيروس كورونا للحوامل والأطفال تحت سن 18 عاما، معقبا: "يمكن للحوامل تناول اللقاح بعد وضع الجنين.. لأن فترة الحمل تؤثر على صحة المرأة بشكل مختلف".
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