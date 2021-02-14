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مرأة

بديل طبيعي آمن لعمليات تكميم المعدة في 3 خطوات فقط

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:01 ص
بديل طبيعي لعمليات
بديل طبيعي لعمليات تكميم المعدة
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أسماء عبد الحفيظ

عمليات تكميم المعدة تمثل الحل الأسرع والأسهل للعديد من الذين يعانون مرض السمنة، لكن بعد عام واحد أو أكثر قد يعودون مرة أخرى للأوزان الزائدة.

الدكتورة ريهام العراقي أخصائية التغذية قدمت مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة" حلًا بسيط لعلاج السمنة، يمكن أن يكون بديلًا لتكميم المعدة المُكلف، ويعتمد على 3 خطوات فقط "الأكل، المياه، التنفس".

الأكل
أولًا: السكر والدقيق الأبيض
الدقيق الأبيض من المكونات التي تدخل في الكثير من الأكلات اليومية وكذلك السكر الأبيض، ولكن ما يجهله الكثيرون أن كمية صغيرة من أي منهما، قادرة أن تجعل لدى الشخص شَرَاهة ونهم للطعام، ما يساعد على تكبير المعدة.

ثانيًا: التحكم في حجم الوجبات
التحكم في حجم الوجبة الغذائية هو بداية النظام الغذائي السليم لأي شخص؛ كما أن إدراك أنك تتناول كمية طعام أكثر من اللازم، هو في حد ذاته بداية جيدة لأي نظام غذائي لإنقاص الوزن.

ثالثًا: طريقة تناول الطعام
-ابدأ بتناول طبق الشوربة ثم الخضار ويأتي من بعدهما طبق الحبوب أو البقوليات لتحكم أكبر في شهيتك.
-تناول الطعام ببطء وخذ وقتك عند مضغ الطعام ولا تتسرع في بلعه، فذلك يساعد على الشعور بالشبع بشكل أفضل.
-لا تترك نفسك للجوع وتناول الوجبات الخفيفة كسناكس بين الثلاث وجبات الأساسية، ويمكن أن تكون من زبدة الفول السوداني أو الفاكهة لتزويد الألياف في نظامك الغذائي.

المياه
-شرب المياه بطريقة سليمة وكميات معقولة يساعد في إنقاص الوزن بسرعة، كما أن بالمياه أيضًا تستطيع أن تفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي، فمثلًا، اشرب كميات كافية من الماء وخاصة عند الشعور بالجوع وانتظر عشر دقائق، فإذا استمر الجوع فهو حقيقي، خاصة إذا كان مر على الوجبة قبلها ثلاث ساعات، وقد لا يستمر.

-يجب الانتباه بشكل كبير عند شرب المياه، لعدم تناول كميات كبيرة من المياه على دفعة واحدة وشرب كميات قليلة على فترات متباعدة خلال اليوم. وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لتوزيع شرب الماء خلال اليوم، وعدم الشعور للحاجة إلى شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، ومنها:
شرب كوب من الماء مع كل وجبة.

وضع زجاجة من الماء أمام النظر؛ للتذكير بشرب الماء خلال اليوم.

التنفس
يساعد التنفس في حرق الدهون لأن الأكسجين الداخل عن طريق الأنف في مرحلة "الشهيق" يخترق الدهون ويفككها، فتتصاعد وتخرج مع ثاني أكسيد الكربون في "الزفير" وبالتالي يخسر الشخص حوالي 80% من الدهون إذا تنفس أثناء تناول الطعام بطريقة صحيحة.

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