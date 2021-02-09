مخاطر عملية تكميم المعدة، هناك بعض أضرار لتكميم المعدة والتي منها ما يحدث على المدى البعيد ومنها ما يحدث بعد قيام المريض بالعملية مباشرة، ولكن هذا النوع من العمليات يتناسب مع مريض السمنة المفرطة الذي فشل في خسارة الوزن بالعديد من الطرق، ولكن عليه اللجوء إلى مختصين لتجنب اضرار تكميم المعدة.

وبخلاف اضرار تكميم المعدة غير الشائعة، فإن عملية تكميم المعدة تساهم فى زيادة الحرق 10 أضعاف المعدل الطبيعي للمريض، ما يساهم فى نزول الوزن من خلال إزالة الهرمون المسئول عن الحرق، حيث يبدأ الشخص فى فقدان الوزن خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور بعد إجرائها مباشرة، وفيما يلي نرصد اضرار تكميم المعدة، وأبرز مميزاتها وعيوبها.





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أضرار عملية تكميم المعدة على المدى البعيد

يتم اللجوء لـ عمليات تكميم المعدة للتخلص من البدانة، ولكن يمكن ان يكون لهذه العملية أضرار التكميم على المدى البعيد ، وبعض الأعراض الطبيعية المصاحبة لها، رغم أن معدل الأمان فيها يقترب من 100%، وخاصة أن نسبة الخطورة فيها تكاد منعدمة تماما.

ومن أبرز أضرار التكميم على المدى البعيد ان هناك بعض التغيرات يشعر بها المريض بعد عمليات التكميم، وكل هذه التغيرات طبيعية لدرجة متناهية، مثل :

1- تغير في طعم الماء.

2- ألم في المعدة بعد العملية مباشرة .

وعلى الرغم من أضرار التكميم على المدى البعيد، والتي قد تحدث نسبتها ضئيلة، إلا ان القيام بعملية تكميم المعدة تمنع الأمراض المرافقة للسمنة يمكن السيطرة عليها، مثل: السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض التنفس.

وترفع السمنة معدلات الوفيات أكثر من التدخين، وليس من الضروري القيام بعمليات السمنة لكل مريض سمنة ولكن تأتي الجراحة بعد الفشل في الوصول للوزن المثالي من خلال محاولات الرجيم والرياضة.

ويمكن ان يحدث أضرار التكميم على المدى البعيد، إذا تمت على يد جراحين غير متخصّصين في جراحة السمنة ودون إشراف من أخصائي التغذية، وذلك حتى تحد من الأعراض المصاحبة للعملية.

سعر عملية تكميم المعدة في مصر

تبدأ أسعار عمليات تكميم المعدة بالمنظار في مصر من حوالي 2,000 دولار أمريكي وتصل في بعض الأحيان حتى 5,000 دولار أمريكي. ويتحدد السعر حسب طريقة إجراء الجراحة، سواء بالمنظار أو من خلال شق جراحي. وكذلك بناء على طريقة التخدير المستخدمة، ومكان إجراء الجراحة، والطبيب الذي سيجري الجراحة، ومدى شهرته وخبرته. وإننا ننصحك بمناقشة تكلفة العملية مع طبيبك تفصيلا لمعرفة ما يلي:

هل يشمل عرض السعر المقدم لك تكلفة طبيب التخدير.

هل يشمل السعر تكلفة التحاليل لمرحلة ما قبل العملية الجراحية وبعدها.

هل يشمل السعر تكلفة الإقامة في المستشفى بعد العملية؟

هل يشمل السعر تكلفة جلسات المتابعة بعد العملية؟ وهل يمكن إجراء جلسات المتابعة هذه على الإنترنت، أم أنه يتعين عليك السفر لحضورها ثانية.

مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة

هناك العديد من مميزات وعيوب عملية تكميم المعدة، حيث ان اهم مميزاته إلى أن المريض يتخلص من حوالي 80% من المعدة وهذا الجزء يقوم بإفراز هرمون الجوع «الجريللين» ، وهرمونات أخرى وبالتالي تقل شهيته تجاه الطعام ويشعر بالشبع لفترات طويلة.

ومن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة أنها تساعد على الشفاء من مرض السكر بنسبة كبيرة جدًا ، كما أنها لا تغير من فسيولوجية عمل الجهاز الهضمي وبالتالي ليس لها أي مضاعفات.

وعن أبرز مميزات عملية تكميم المعدة، أن المريض يغادر المستشفى بعد يوم واحد فقط، ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد أسبوعين وهي عملية آمنة تمامًا، والمريض يفقد 30% من وزنه بعد أول ثلاثة شهور، و 50% من الوزن بعد ستة أشهر، ويستمر في النزول حتى يصل إلى الوزن المثالي بعد عام ونصف.

وعن عيوب عملية تكميم المعدة؛ لكن يمكن القول إن الجزء الذي يتم قصه من المعدة؛ لا يمكن إعادته مرة أخرى، بالإضافة إلى ان إنقاص الوزن لا يتم بشكل فوري عقب الانتهاء من عملية تكميم المعدة، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

ولا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن اضرار تكميم المعدة من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .

سلبيات عملية قص المعدة

من اهم أضرار قص المعدة، انه لا يتم إنقاص الوزن بشكل فوري عقب الانتهاء من العملية، ولكن سيتم ملاحظة النتائج مع مرور الوقت من خلال معدلات الحرق العالية التي يتمتع بها المريض بعد إجراء عملية التكميم فضلا عن علاج مشكلة التمثيل الغذائي.

وعن أضرار قص المعدة، فإنها تعمل على حل المشكلة الجذرية التي يعانيها مما يجعلها أفضل من شفط الدهون لأنه يستهدف أصل المشكلة بينما الدهون المتمركزة في مناطق الجسم هي عرض طبيعي نتيجة لمعدلات الحرق الضعيفة التي ينتجها الجسم، ولكن الضرر إن لم يتم استئصال الجزء المراد بالضبط من المعدة أو عدم استئصاله بشكل كامل قد يؤدي إلى تمدد المعدة من جديد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة وزن المريض بينما إجراء العملية بالشكل الصحيح الدقيق سيؤثر إيجابا على المريض ويحقق له النتائج المرجوة.

وبخلاف أضرار قص المعدة، فإنه يتم إجرائها بالمنظار دون اللجوء إلى إجراءات جراحية معقدة وتستغرق حوالي 35 دقيقة فقط يتم فيها فتح أربع ثقوب في الجلد يتراوح كل ثقب نصف سنتيمتر فقط ولكن يشترط لنجاحها خبرة الجراح.

و لتجنب أضرار قص المعدة، فيجب ان تعتمد على أسباب اختيار العملية ثم التقنية المستخدمة في العملية ثم حياة المريض بعد العملية من حيث وصوله إلى النتائج المطلوبة و المرجوة وهو الجزء الأهم من تجنب حدوث مضاعفات تذكر؛ حيث يتم إنقاص الوزن بالتدريج في فترة من 6 إلى 9 أشهر في حال تمت العملية بشكل سليم وصحي.

** المصدر: موقع Pub med / mayoclinic

