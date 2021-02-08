ما لا تعرفه عن عمليات طى المعدة للتخلص من زيادة الوزن





صرح الدكتور أحمد شبانة إستشارى جراحات المناظير و السمنة زميل المستشفى الجامعى بفيينا فى النمسا ومبتكر عملية تكميم المعدة الدقيق فى مصر، إن عملية كشكشة المعدة لا تشكل أي خطورة علي المريض، حيث إنها من الناحية الفسيولوجية هي العملية الأقرب لطبيعة الجسم بين جراحات السمنة ، فالآثار الجانبية لكشكشة المعدة تكاد تكون معدومة وليست بالخطيرة، كما أن العملية تم تطويرها وباتت تتم بالمنظار الدقيق وتحول اسمها لعملية طى المعدة الدقيق.









وقال الدكتور أحمد شبانة أن عملية طى المعدة الدقيق واحدة من العمليات الجديدة والأهم فى عالم جراحات السمنة حيث أن هذه العملية اعتمدتها مجتمعات جراحة السمنة واطباء جراحة الجهاز الهضمي الأمريكي فعملية طي المعدة بعد الكثير من الأبحاث أعلنت عن فعاليتها وسلامتها على الصحة بعكس عمليات كثيرة مرتبطة بعالم السمنة وجراحاته.

وأضاف الدكتور أحمد شبانة أن عملية طى المعدة الدقيق لا تؤثر علي وظيفة المعدة من حيث إفراز العصارة الهاضمة أو هرمون الجوع، ولا يحتاج المريض إلى تناول الفيتامينات، فهي الجراحة الأمثل لمن يرغبون في خسارة بعض الوزن ما بين 10 إلى 30 كيلوجرامًا، إذ لا تناسبهم الأنواع الأخرى من جراحات السمنة، كالتكميم أو تحويل المسار.





وأوضح الدكتور أحمد شبانة أن عملية طى المعدة الدقيق تساعد علي فقد 60%من الوزن الزائد بشرط الابتعاد عن المأكولات ذات السعرات الحرارية العالية، وتساعد المريض على التخلص من الكثير من الأمراض المتعلقة بالسمنة.





وأشار الدكتور أحمد شبانة، إلى أن عملية طي المعدة الدقيق تعتمد على طي الجزء المنتفخ من المعدة إلى الداخل لتقليل كمية الطعام المتناولة في الوجبة الواحدة، دون التأثير في القدرة على امتصاص الطعم، أو استئصال أي جزء من المعدة، أو تحويل لمجري الأكل.