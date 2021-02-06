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مرأة

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

السبت 06/فبراير/2021 - 10:01 ص
.علاج تقلصات المعدة
.علاج تقلصات المعدة في لمح البصر
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قسم المرأة
إذا كنت تعانين من تقلصات وتشنجات في المعدة، فقد يكون هذا بسبب خلل في معدتك يزعج صحتك، ففي حين أن أي شخص يمكن أن يعاني من هذه المشكلة، فإن الأشخاص الذين يأكلون بشكل غير صحي معرضون لمشاكل المعدة والجهاز الهضمي، لهذا يصبح من المهم مراقبة نظامك الغذائي وإلا فقد تتدهور حالتك الصحية.

فيما يلي5 أطعمة ستساعد معدتك على الشفاء وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth".

1- الموز
الموز يعد وجبة رائعة بحد ذاته وهو رائع بشكل استثنائي للمعدة، فهو لا يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد فقط، بل إنه فعال في العديد من المشكلات المتعلقة بالمعدة مثل التشنجات، وهي غنية بفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك كلما كنت تعاني من تقلصات في المعدة، فتناول موزة لتهدئة معدتك.
 
2- أرز سادة
يعتبر الأرز من أفضل الأطعمة للمعدة والهضم بما في ذلك التشنجات، فهذه حبوب خالية من الغلوتين ووجد أنها تساعد بشكل كبير في تقلصات المعدة، ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وكلاهما مهم لصحة الجهاز الهضمي، فالأرز منخفض الألياف وهو ما تحتاجه عندما لا تعمل معدتك بشكل جيد، فقد يؤدي تناول الألياف إلى تدهور صحة معدتك.

3- الزبادي
يحتوي الزبادي على بكتيريا أساسية تساعد على الهضم، ومع ذلك يجب على المرء تجنب منتجات الألبان عندما يتعامل مع اضطراب في المعدة، وبالتالي فإن الزبادي بدون الألبان مثالي لتخفيف تقلصات المعدة والتشنجات دون تفاقم المشكلة.

4- البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على كمية عالية من النشا المقاوم الذي يساعد في إزالة السموم من الجسم والقضاء على جميع السموم والبكتيريا المزعجة، هذه أيضًا مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لشفاء المعدة، فقط قشر البطاطا الحلوة واطبخها بشكل صحيح قبل تناولها، ولا تستهلكها نيئة لأنها قد تجعل الحالة أسوأ.

5- النعناع
النعناع له خصائص تبريد مذهلة تعمل على إرخاء عضلات المعدة لتخفيف التوتر، فقط قم بتحضير كوبًا دافئًا من شاي النعناع واشربه، وستشعر بتحسن على الفور.
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