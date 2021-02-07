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مرأة

قبل أن تسبب قرحة.. أسرع علاجات لجرثومة المعدة من مطبخك

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
قد يكون استخدام العلاجات التقليدية لعلاج جرثومة المعدة بالمضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص، حيث يقاوم البعض المضادات الحيوية، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية لعلاج جرثومة المعدة  نتيجة لذلك، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية.

وبموافقة طبيبك، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد للقضاء على جرثومة المعدة  إليكم أبرز تلك العلاجات لجرثومة المعدة

شاي أخضر

الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر، حيث وجدت دراسة جديدة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة، وتناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة. 

عسل نحل: 

لم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده، حيث يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.

زيت الزيتون

قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية فلزيت الزيتون  قدرات مضادة للجراثيم قوية.

جذر عرق السوس
جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة. وقد تحارب أيضًا بكتيريا الملوية البوابية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.

الثوم
بعيدا عن العلاجات الطبيعية لجرثومة المعدة مثل الثوم  عادة ما  الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.

المراجع ..
موقع هيلث لاين
medicalnewstoday

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