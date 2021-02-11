تعرف على الفرق بين جراحة طي المعدة التقليدي والدقيق

أوضح الدكتور أحمد شبانة أحمد شبانة إستشارى جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعى بفيينا فى النمسا، الفرق بين جراحة طي المعدة وطى المعدة الدقيق، مشيرا إلى أن الطبيب خلال عملية التكميم الدقيق يعتمد على نفس خطوات التكميم العادي لكن مع اختلاف الأدوات حيث تتم العملية باستئصال جزء من المعدة لتقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص، وبالتالي إنقاص الوزن تدريجيا، وهي فكرة طى المعدة وطى المعدة الدقيق.





وقال الدكتور أحمد شبانة، إن جراحات السمنة شهدت تقدما كبيرا، حيث أن العادي بالمنظار هو أحد الحلول الفعالة في علاج السمنة وإنقاص الوزن، ويحقق في ذلك أمان المريض وتتم العملية من خلال 4 فتحات جراحية صغيرة، يبلغ حجم الجرح حوالى 1سم ويتم إدخال أدوات المنظار من خلالها لكن التكميم الدقيق يتم من خلال فتحات أقل في البطن وأقل في السمك أيضا حيث يستخدم المنظار الجراحي الدقيق الذي لا يزيد سمكه عن 2 مللى فيحقق للمريض تجربة متميزة وناجحة في التخلص من السمنة بدون مضاعفات وبدون ألم.





وأكد شبانة، أن عملية كشكشة المعدة أو طي المعدة تعد من أحدث الطرق لعلاج السمنة وهي الأقل خطورة، لأنها تقنية جراحة إنقاص الوزن الأقل في التدخل الجراحي والتي تقلل من حجم قدرة المعدة والسعة الكمية للطعام، وتجرى هذه العملية بالمنظار من خلال فتحات وشقوق جراحية في البطن، بهدف طي جدار المعدة للداخل من خلال 5 جروح متناهية الصغر ليصبح حجم المعدة صغيرا جدا، وبالتالي تقليل كمية الطعام المتناول وزيادة الشعور بالشبع ومن ثم إنقاص الوزن.



