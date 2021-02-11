أفضل طرق العلاجات المنزلية لألم المعدة؟





إمساك

يحدث الإمساك بسبب نقص الألياف الغذائية، الانغماس في الأطعمة المصنعة ، والجفاف ، والإفراط في منتجات الألبان ، والأدوية ، وعدم ممارسة الرياضة أو الحركة ، وتجاهل الرغبة في التبرز ، والإجهاد. يمكن أن يؤدي الإمساك المزمن إلى إنتاج الغازات وانتفاخ المعدة والألم. تشمل التدخلات الغذائية تناول الحبوب الكاملة مثل الداليا والأرز الأحمر بوها والراجيرا والبقوليات ؛ الفواكه والخضروات الغنية بالألياف مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والكمثرى والبابايا ؛ شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى - مثل بدء اليوم بماء الليمون وتناول عصائر الخضار. تشمل تدابير نمط الحياة إبطاء طقوس الصباح ، واتباع نظام روتيني ، ووقت محدد للاستيقاظ والنوم جنبًا إلى جنب مع اليوجا وتمارين الإطالة. تجنب الأطعمة المكررة والمقلية والغنية بالسكر. يمكن للمرء تجربة الملح الأسود الذي قد يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ والمساعدة على الهضم. الثوم يساعد على تهدئة الغازات









يمكن أن يكون سببها عدوى فيروسية ، وأدوية ، وحساسية غذائية ، وحساسيات طعام على سبيل المثال لا الحصر. تشمل إدارة الإسهال توازن السوائل مع ماء جوز الهند ، أو اللبن ، أو كانجي الأرز المملح ، أو الليمون ، والسكر ، والمشروبات المملحة.

عدم تحمل اللاكتوز

الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز عادة ما يفتقرون إلى إنزيم اللاكتاز لهضم اللاكتوز في الحليب مما يؤدي إلى تقلصات في المعدة وإسهال. تجنب الحليب مفيد. يمكن استبدال الحليب العادي بحليب اللوز أو جوز الهند.

الغازات والانتفاخ

يمكن أن يكون نتيجة لحساسية الطعام أو الإمساك أو عسر الهضم مما يؤدي إلى آلام في البطن . يمكن إدارة ذلك عن طريق إسقاط المواد المهيجة للطعام التي تسبب الغازات ، وتناول نظام غذائي غني بالألياف ، والمياه الكافية ، ومضغ الطعام بشكل صحيح. يمكن للمرء أيضًا تجربة الأعشاب مثل الكركم التي تساعد على تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

حمض ارتجاع

يحدث هذا بسبب انخفاض حمض المعدة ونقص المغنيسيوم وبعض الأطعمة وفتق الفتق وتناول الطعام بسرعة كبيرة. للراحة ، تجنب الأطعمة الحمضية والكحول والأطعمة الحارة. تدرب على الأكل الواعي عن طريق مضغ كل لقمة 20-30 مرة. يمكن أيضًا تناول عصير الصبار في الصباح وماء الشمر والكمون الأسود قبل الوجبات لإفراز حمض المعدة.

ضغط عصبى

يمكن أن يسبب انخفاض حمض المعدة ، مما قد يؤدي إلى حرقة المعدة ، وارتجاع الحمض ، والتجشؤ ، والانتفاخ ، والغاز ، وحتى الغثيان بعد تناول الطعام. تشمل العلاجات المنزلية كوبًا من الماء الدافئ والليمون الطازج أو الجير. اعصري ملعقة كبيرة من عصير الليمون في الماء واشربيها قبل تناول أي شيء آخر. يمكن للمرء أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام إلى كوب من 8 أونصات من الماء الدافئ وشربه قبل الوجبة بحوالي 15-30 دقيقة. يمكن للمرء أيضًا أن يشرب هذا بعد الوجبات إذا كنت تعاني من حرقة المعدة.









يعاني المرء من آلام في المعدة لأسباب مختلفة مثل الإمساك ، والإسهال ، وارتجاع الحمض ، وعدم تحمل اللاكتوز ، والإجهاد ، والغازات ، والانتفاخ. في حين أن هناك العديد من الطرق لعلاج نفس المشكلة ، تشارك أخصائية التغذية ومعلم أسلوب الحياة كاريشما شاولا كيف يمكن للمرء إدارة أنواع مختلفة من آلام المعدة بمساعدة العلاجات المنزلية.