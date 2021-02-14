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تعليم

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021 ، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


وكانت قد  وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية :

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

-  إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية في الدولة ، توافقت على قرار عودة الدراسة ، مع الوضع في الاعتبار أنه من الوارد فى أى وقت، اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا : " لو فى زيادة فى الأعداد؛ سيتم عمل اجتماع جديد ، وسيكون هناك قرار جديد، ولكن لكل حدث حديث".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا  أن الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية و التباعد".

ولفت إلى أن وزير التربية و التعليم سيعلن اليوم طريقة الامتحانات، وسيؤكد على النقاط التالية :
- الامتحانات الأون لاين واردة فى بعض السنوات الدراسية.
-  الدكتور طارق شوقى سيعلن إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب
-  اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة.

ومن جانبها .. أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:

- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
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