قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية :

وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية :

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية في الدولة ، توافقت على قرار عودة الدراسة ، مع الوضع في الاعتبار أنه من الوا رد فى أى وقت ، اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا : " لو فى زيادة فى الأعداد؛ سيتم عمل اجتماع جديد ، وسيكون هناك قرار جديد ، ولكن لكل حدث حديث".





اقرأ ايضا | وزير التعليم يكشف سر صمود مصر خلال جائحة كورونا .. بالتفاصيل



وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية و التباعد".