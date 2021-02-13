الدوري الإيطالي .. سقوط مفاجئ لـ ميلان أمام سبيزيا بهدفين

خسر فريق ميلان أمام مضيفه سبيزيا بهدفين دون رد، في مباراة التي جمعت الفرقين ضمن الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.



وفشل هجوم ميلان الذي قاده القائد زلاتان إبراهيموفيتش ومعه زميله ماريو ماندزوكيتش في صناعة الفارق أمام سبيزيا الذي دافع بشراسة.

سجل سبيزيا الهدف الأول عن طريق جيولو ماجيوري في الدقيقة 56، قبل أن يتمكن سيموني باستوني من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وتوقف رصيد ميلان بعد الهزيمة عند النقطة 49 يحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويأتي إنترميلان في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة ولكنه خاض مُباراةً أقل.



