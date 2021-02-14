لكشف التلاعب| حماية المستهلك: لدينا «مخبرين» يقومون بمحاولات شراء لبعض السلع

كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حقوق المواطنين في سياسة الاستبدال والاسترجاع المنتجات، مؤكدا أنه يلزم لأي تاجر يبيع سلعا أن يستخدم الفاتورة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي متجر يتعامل بدون فاتورة.
وأضاف "حسام الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن لديهم عملاء متخفيين «مخبرين» يقومون بمحاولات شراء لبعض السلع بكشف التلاعب.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هناك سيارات نجدة المستهلك، فضلا عن ارسال الشكاوي على رقم 01281661880، والخط الساخن الخاص 19588، والفاكس، 0235380384، منوها إلى أن العقوبات تكون مشددة في بعض الاحياة عندما تتكرر المخالفة.