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فن

سامو زين يحتفل مع متابعيه بعيد الحب بالوردة الحمراء

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المطرب ساموزين، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر ساموزين وهو يمسك وردة حمراء احتفالا بعيد الحب وكتب معلقا :" عيد حب سعيد".

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وطرح سامو زين مؤخرا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلماته بالتعاون مع معتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبدالهادي، وفكرة وإخراج سامو زين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامو زين ، فيديو كليب أغنية "حب حب" .

الأغنية من كلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي أما الفيديو كليب فمن إخراج إسماعيل الأرباس.

ونجحت أغنية "حب حب" في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت.
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