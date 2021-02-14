صندوق النقد يقدم نصائح لـ مصر ويشيد بقدرتها على مواجهة أزمة كورونا

حلت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في حوار خاص ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي" تحدث خلاله عن دعم صندوق التقد الدولي للمتضررين من أزمة كورونا، كما أشادت خلال حوارها بدور مصر في مواجهة وتخطي أزمة كورونا..حيث:





وأشارت "جورجييفا" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، إلى أن الحكومة المصرية الآن تضع الخروج من الأزمة الصحية من أولى أولوياتها بالفعل، فهي تقوم بتوفير الدعم الاجتماعي لكل المتضررين من الأزمة، معقبة: الحكومة المصرية حريصة على توفير الائتمان للشركات وهي سياسة جديدة.



وشددت على أنها تأمل أن يتم التعامل بمبدأ "الإطار المشترك" لتخفيف الدين وإعادة هيكلتها وتشكيلها، منوها إلى أن هناك 3 دول طالبوا بتطبيق "الإطار المشترك" وهم دول تشاد وإثيوبيا وزامبيا.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس حاليا كيفية التوسيع في التنازلات المالية، بمشاركة الدول الأعضاء.



وأضافت، خلال اجتماعي مع وزراء مالية الدول الأفريقية والعربية وجدنا أن هناك العديد من الدول التي لم تحصل على أي لقاح حتى الآن، معقبة: هذا الأمر يجب أن يتغير علينا جميعا دعم تلك الدول وأنظمتها الضعيفة حتى نستطيع تخطي تلك الأزمة.



واسترسلت: صندوق النقد الدولي يقوم حاليا بتوفير أكبر دعم إلى الدول الأضعف، معقبة: حتى الآن قام صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تصل إلى 105 مليارات دولار إلى الأعضاء الأضعف، ذلك من أجل مساعدتهم في تخطي أزمة كورونا.



وأوضحت: نصيحتي للدولة والحكومة المصرية هي الإبقاء على هذا الدعم، مع تحديد أولوياته سواء صحة أو المواطنين المتضررين، مشددة على أن صندوق النقد يعمل مع الحكومة المصرية للتوصل لخفض عجز الموازنة مع استمرار الإصلاح الاقتصادي.