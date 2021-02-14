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9 تريليونات دولار ..صندوق النقد الدولي يكشف حجم الفائدة الناتجة من تطعيمات كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:23 ص
كريستالينا جورجييفا،
كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي
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إسراء صبري
قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن أزمة كورونا أثرت على العمال والشباب الصاعد والنساء، معقبة: بالرغم من أننا نجحنا في تقريب المساواة بين الرجل والمرآة إلا أن هذا التقارب بدأ في الاختفاء نتيجة الأزمات.

وأكملت "جورجييفا" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن أزمة كورونا أثرت على كل الدول لكن بدرجات متفاوتة، معقبة: الدول التي تعتمد على السياحة بشكل أكبر هي أكثر الدول تأثرا بكورونا.

وشددت أن قدرة الدول على احتواء الأزمة هو أهم عامل في صنع الفارق بين الدول وبعضها البعض، منوه إلى أن الدول التي اتخذت إجراءات أكثر صرامة ضد كورونا هي التي نجحت في الصمود والنمو بالرغم من الجائحة.

وأضافت، خلال اجتماعي مع وزراء مالية الدول الأفريقية والعربية وجدنا أن هناك العديد من الدول التي لم تحصل على أي لقاح حتى الآن، معقبة: هذا الأمر يجب أن يتغير علينا جميعا دعم تلك الدول وأنظمتها الضعيفة حتى نستطيع تخطي تلك الأزمة.

واسترسلت: إذا اسرعنا في نشر تطعيم فيروس كورونا سنحصل على 9 تريليون دولار بحلول عام 2025، متابعة: 60% من فوائد الإسراع في التطعيم ستذهب إلى الدول النامية، في حين أن 40% من الفوائد تذهب للدول المتقدمة.
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