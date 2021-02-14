جعلتها أقوى .. صندوق النقد الدولي يشيد بدور وقوة مصر في مواجهة أزمة كورونا



وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، قائلة: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر أكثر قوة في مواجهة الأزمة.

وتابعت: “أوصينا الحكومة المصرية بالبحث عن طرق تجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية وتوفير ظروف تنافسية للجميع”.

قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الفترة الحالية تشهد وجود أولويات ومن ضمنها الخروج من الأزمة الصحية الحالية، بالإضافة إلى دعم المتأثرين بها والاقتصاد المتضرر.وأشارت "جورجييفا" خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، إلى أن الحكومة المصرية الآن تضع الخروج من الأزمة الصحية من أولى أولوياتها بالفعل، فهي تقوم بتوفير الدعم الاجتماعي لكل المتضررين من الأزمة، معقبة: الحكومة المصرية حريصة على توفير الأتمان للشركات وهي سياسة جديدة.واسترسلت: نصيحتي للدولة والحكومة المصرية هي الإبقاء على هذا الدعم، مع تحديد أولوياته سواء صحة أو المواطنين المتضررين، مشددة على أن صندوق النقد يعمل مع الحكومة المصرية للتوصل لخفض عجز الموازنة مع استمرار الإصلاح الاقتصادي.