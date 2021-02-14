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محافظات

ضبط 100 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية خلال حملة بالغردقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:41 ص
عبـوة مستحضرات تجميل
عبـوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
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إبراهيم جادالله

أعلنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، ضبط 100 عبوة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية باحدى الصيدليات بمدينة الغردقة، وذلك خلال حملة تفتيشية على الصيدليات بالمدينة .

 

وقال محمود السباعي، مدير إدارة الصيدلة، بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتم شن حملة للتفتيش الصيدلى على الصيدليات المختلفة بمدينة الغردقة، ومخازن الأدوية ومتابعة ومراقبة سوق الدواء والمستحضرات الصيدلية داخل المحافظة بشكل كامل.

 

من جانبه قال الدكتور حسين حمدى مفتش صيدلى بديوان عام المديرية، إن آخر حملة تفتيشية على الصيدليات أسفرت عن ضبط 100 عبوة مستحضرات تجميل مُنتهية الصلاحية ومُعدّة للبيع بأحد الصيدليات خلال حملة نفذها كل من الدكتور جرجس فخـرى، وبيتر عهدى -أعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية- بمدينة الغردقة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وحُرر محضر بقسم شرطة أول الغردقة للعرض على النيابة.

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