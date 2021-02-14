عضو بـ برلمان الشباب: نسعى لإعداد كوادر جيدة لمجلس النواب قادرين على ممارسة الحياة السياسية

قالت هند عبد الغفار، عضو برلمان الشباب ، إن البرلمان يهدف لـ إعداد كوادر جيدة لمجلس النواب، وقادرون على ممارسة الحياة السياسية.





وأضافت هند عبدالغفار، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أنه يتم حاليًا الإعداد لبرامج تثقيفية وسياسية للشباب، لافتة إلى أن العام الحالي يمثل أول عام لوجود البرلمان بشكل فعلي، على الرغم من وجوده من قبل.





وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ببرلمان الشباب، وذلك من خلال الفعاليات والمؤتمرات، ومشاركة المقترحات والتحديات.





وأكملت: بشتغل حاليًا على محافظة الجيزة، وبنحدد لقاءً قريبًا مع المحافظ لحل بعض مشكلات المحافظة.





ولفتت إلى أن البرلمان متاح لكافة الشباب وحتى سن الـ 25 عامًا، والتقديم يتم من خلال وزارة الشباب والرياضة.