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محافظات

نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:37 م
نائب محافظ قنا يناقش
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة
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يوسف رجب

ألتقى حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، بممثلي برلمان الشباب علي مستوي المحافظة، للاستماع إلي الأفكار والمبادرات الخاصة بأعضاء البرلمان واطلاعهم على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة ومناقشة جهود الدولة فى تنمية الريف المصرى.


قدم نائب المحافظ، التهنئة للشباب على نجاحهم فى برلمان الشباب، متمنيًا لهم التوفيق خلال فترة عملهم.

وتناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع القنائى من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.


وطالب عمر، أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة بالعمل الميداني بالشارع للتعرف على مشاكل وقضايا المجتمع وعمل حملات توعية متنوعة للمواطنين، لاسيما مبادرة حياة كريمة و المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.


وأكد نائب المحافظ، استعداد المحافظة لتقديم الدعم لإنجاح دور برلمان الشباب، مشيرا إلى أهمية التشابك بين التنفيذيين بالمحافظة وأعضاء البرلمان والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم علي المشاركة السياسية والمجتمعية.


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نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
نائب محافظ قنا يناقش مع أعضاء برلمان الشباب جهود الدولة فى تنمية الريف
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