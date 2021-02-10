بدء أعمال الاستصلاح لمساحة 170 فداناً في قنا .. شاهد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه يجرى استصلاح مساحة ١٧٠ فداناً بمراكز قنا والوقف ونقاده.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الاستصلاح التى تجرى لمساحة ٣٠ فداناً بالظهير الصحراوى لمركز نقاده، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الداودى، أن الـ ١٧٠ فدانا التى يجرى استصلاحها منها ٧٠ فدانا بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا بمدينة قنا، و ٧٠ فدانا بقرية المراشدة بمركز الوقف و ٣٠ فدانا بالظهير الصحراوى بمركز نقاده.

وأكد محافظ قنا، أنه يتابع بنفسه مشروعات الاستصلاح حيث قام بالأمس بمتابعة أعمال الاستصلاح بقرية المراشدة، وتابع فى وقت سابق استصلاح الأراضى بمنطقة المشروعات.

ووجه الداودى، بتكثيف المعدات العاملة بالمواقع للانتهاء من أعمال الاستصلاح فى اسرع وقت ممكن ومن ثم زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشى، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى اطار خطة التوسع فى استصلاح الأراضى الذى تسعى المحافظة إلى تطبيقها لتنمية وتنويع الموارد.

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