ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بقنا الجديدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 ص
مكتب بريد قنا الجديد
مكتب بريد قنا الجديد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بالمدينة.


كما أكد عبد الرشيد على أن انتظام العمل بالمكتب يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة. 


اقرأ أيضا:

اسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم


وتفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، مبنى مكتب البريد، للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين،  والمستثمرين بالمدينة.


كما أشار، إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المحافظ لمجلس أمناء "أسيوط الجديدة": يجب تحقيق جذب سكاني وخلق مجتمع حضاري

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ جامعة بدر ومشروع بورتو.. شاهد

بتكلفة تتخطى 1.3 مليار جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد عددا من المشروعات بـ أخميم الجديدة

محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ووفد شركة بورتو.. متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وبحث جذب استثمارات جديدة وخلق مجتمع عمراني جديد

وزير الإسكان: إتمام تنفيذ مبنى لرعاية الموهوبين ومجمع مواقف على 15 فدانا بقنا الجديدة

حملات مكثفة للوقوف على جودة خدمات المواطنين في سفاجا بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الوداد المغربي وبطل جنوب إفريقيا

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب