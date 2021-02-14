بدء تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بقنا الجديدة

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأنه تم تشغيل مكتب البريد بالحي السكني الثاني بالمدينة.





كما أكد عبد الرشيد على أن انتظام العمل بالمكتب يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين بالمدينة.





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وتفقد المهندس رضوان عبدالرشيد، مبنى مكتب البريد، للوقوف على مستوى الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين، والمستثمرين بالمدينة.





كما أشار، إلى أن ذلك يأتي في إطار دفع العمل بالمشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات الخدمية، وتوفير عناصر جذب السكان للمدينة.

