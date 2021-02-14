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ديني

كانت فى شهر رجب.. علي جمعة: معجزة الإسراء وفتح بيت المقدس نقاط فارقة فى تاريخ المسلمين

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:12 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن معجزة الإسراء وفتح بيت المقدس نقطة فارقة فى تاريخ المسلمين كانت فى شهر رجب، وهزم الصليبين وبدأت عصر الدولة الإسلامية، وشهر رمضان يقيم فيه الناس أعمالهم الصالحة.


وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن صلة الرحم مهمة من مهمات الدين معطوفة على التوحيد والصلاة والزكاة، وعرش الرحمن أكبر كائن فى السماوات والأرض، وصلة الرحم معلقة فى العرش.


وتابع: "صلة الرحم ستؤدى إلى خير الدنيا من زيادة الرزق والعمل الصالح، وفى الآخرة الجنة ورضا الرحمن، ولا بد أن نصل الرحم فى شهر رجب". 


وذكر أن الشهر الحرام يكون فيه الذنب أعظم وأكثر فجاجة، لأن الذنب قد يكون ذنبا واحدا ولكن بظروف محيطة يكون أكثر غلظة، فمثلا السرقة حرام، وسرقة الجار أشد ففيها سرقة وخيانة.


وأشار إلى الذنب هو الذنب، ولكن عقوبته أغلظ إذا كان في الأشهر الحرم، من أجل تنزيه الزمان والمكان والأشخاص عن هذه القاذورات، منوها إلى أن ارتكاب الذنب مع شخص غير مناسب أو في وقت أو حالة غير مناسبة تضيف للذنب سوءا أكثر مما هو عليه.

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