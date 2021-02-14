كانت فى شهر رجب.. علي جمعة: معجزة الإسراء وفتح بيت المقدس نقاط فارقة فى تاريخ المسلمين

وتابع: "صلة الرحم ستؤدى إلى خير الدنيا من زيادة الرزق والعمل الصالح، وفى الآخرة الجنة ورضا الرحمن، ولا بد أن نصل الرحم فى شهر رجب".

وذكر أن الشهر الحرام يكون فيه الذنب أعظم وأكثر فجاجة، لأن الذنب قد يكون ذنبا واحدا ولكن بظروف محيطة يكون أكثر غلظة، فمثلا السرقة حرام، وسرقة الجار أشد ففيها سرقة وخيانة.









وأشار إلى الذنب هو الذنب، ولكن عقوبته أغلظ إذا كان في الأشهر الحرم، من أجل تنزيه الزمان والمكان والأشخاص عن هذه القاذورات، منوها إلى أن ارتكاب الذنب مع شخص غير مناسب أو في وقت أو حالة غير مناسبة تضيف للذنب سوءا أكثر مما هو عليه.