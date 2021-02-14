هل الظلم وارتكاب الذنوب في الأشهر الحرم أكثر سوءا؟ علي جمعة يرد.. فيديو

ورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول "هل الظلم أو ارتكاب الذنوب بشكل عام في الأشهر الحرم أكثر سوءا؟

وأجاب علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الشهر الحرام يكون فيه الذنب أعظم وأكثر فجاجة، لان الذنب قد يكون ذنبا واحدا ولكن بظروف محيطة يكون أكثر غلظة، فمثلا السرقة حرام، وسرقة الجار أشد ففيها سرقة وخيانة.





وأشار إلى الذنب هو الذنب، ولكن عقوبته أغلظ إذا كان في الأشهر الحرم، من أجل تنزيه الزمان والمكان والأشخاص عن هذه القاذورات، منوها أن ارتكاب الذنب مع شخص غير مناسب أو في وقت او حالة غير مناسبة تضيف للذنب سوءا أكثر مما هو عليه.



