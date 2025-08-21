قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
أخبار العالم

لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر
وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر
القسم الخارجي

كشفت القناة 12 العبرية، الأربعاء، عن لقاء جمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بمسؤولين قطريين رفيعي المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

شروط إسرائيل

وبحسب مصادر إسرائيلية، أكد ديرمر خلال الاجتماع أن الشرط الأساسي لأي صفقة هو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس"، في إشارة إلى أن تل أبيب لا تنوي القبول بأي اتفاق جزئي.

وذكرت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تدرس العرض الذي قدمته "حماس"، لكنها لا تعتزم في الوقت الراهن إرسال فريق تفاوض رسمي، وسط مشاورات يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين في مقر القيادة الجنوبية. ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اجتماعاً موسعاً مع رئيس الأركان وعدد من الوزراء لبحث السيناريوهات المطروحة.

تعتيم إعلامي وتشدد في المواقف

صحيفة هآرتس العبرية أشارت إلى أن الرد الإسرائيلي على مقترح الصفقة تتم صياغته وسط تعتيم إعلامي شديد، حيث تُدار المحادثات بعيداً عن أعين الإعلام وحتى عن معظم الوزراء في الحكومة. هذا ما أكدته أيضاً صحيفة يسرائيل هيوم، التي أشارت إلى أن نتنياهو لم يُطلع حتى وزراء بارزين في حكومته على تفاصيل المفاوضات الجارية، في خطوة تعكس حساسية المرحلة الحالية.

دور الوسطاء

مصادر إسرائيلية أخرى أوضحت أن الأيام الماضية شهدت جولات اتصالات مكثفة مع الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم قطر ومصر، من أجل بلورة موقف نهائي إزاء مقترح التهدئة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي أي تراجع أو انقسام داخلي إلى إضعاف الموقف التفاوضي.

يأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لوقف الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني. كما يتزامن مع انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل العملية العسكرية، بين تيار يدفع نحو الحسم العسكري الكامل، وآخر يرى ضرورة الاستفادة من فرصة التهدئة للدخول في مفاوضات أوسع.

اللقاء بين ديرمر والقطريين يعكس جدية متزايدة في البحث عن مخرج للأزمة، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تباينات حادة داخل القيادة الإسرائيلية، وعن رغبة تل أبيب في إدارة المفاوضات تحت ستار من السرية، بانتظار بلورة موقف نهائي قد يحدد مسار الحرب والسلام في المرحلة المقبلة.

