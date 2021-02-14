للمرة الثانية .. جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

اقرأ أيضا | وزير التعليم يكشف سر صمود مصر خلال جائحة كورونا .. بالتفاصيل





حضر اللقاء حوالي مائة وخمسون من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول " السودان وجنوب السودان ، أوغندا ، مالاوي ، بوروندي ومدغشقر". حيث قاموا باستكمال تقديم عروضهم التقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لدول بروندي و السودان وتاريخهما والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم و المزارات السياحية بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.كما قدم أحد الطلاب عرضًا تقديميًا عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه وأهم تطبيقاته في مجالات الهندسة والزراعة والأغراض اللوجستية.