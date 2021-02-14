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تعليم

للمرة الثانية .. جامعة عين شمس تستضيف برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:25 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
استضافت الجامعة عين شمس للمرة الثانية برنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة، والذي نظمته مكتبة الإسكندرية لخدمة الطلاب الأفارقة تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، 


حضر اللقاء حوالي مائة وخمسون من الطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات القاهرة من دول " السودان وجنوب السودان ، أوغندا ، مالاوي ، بوروندي ومدغشقر". حيث قاموا باستكمال تقديم عروضهم التقديمية عن بلادهم وتقديم نبذة عن الموقع الجغرافي لدول بروندي و السودان وتاريخهما والتنوع البيولوجي بتلك الدول بالإضافة إلى عرض لأشهر المعالم و المزارات السياحية بهذه الدول والتنوع الثقافي واللغات بها.كما قدم أحد الطلاب عرضًا تقديميًا عن الذكاء الاصطناعي وتعريفه وأهم تطبيقاته في مجالات الهندسة والزراعة والأغراض اللوجستية.
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