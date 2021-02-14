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فن

تزامنا مع عيد الحب.. سمر تطرح أغنية "مزاد علني" عن الفراق

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:59 م
سمر
سمر
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شروق ابراهيم
طرحت المطربة سمر، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنيتها الجديدة "مزاد علني"، تزامنا مع عيد الحب.

سمر قررت على خلاف أغلب المطربين خلال الفترة الحالية، طرح أغنية درامية حزينة تتحدث عن الفراق بعيدا عن الرومانسية وذلك في عيد الحب، كما توجه من خلالها رسالة لكل حبيبة تركها حبيبها.

أغنية "مزاد علني"،  كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، توزيع إسلام شيبسي، مكس محمد جودة، منتج منفذ فادي صبحي، مدير تصوير رامي عادل، إخراج فتحي السيد. 


يشار إلى أن آخر أعمال المطربة سمر، كليب أغنية "وسع للبطل" مع حمو بيكا، من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجوا الدخلاوي، وإخراج الكليب نبيل مكاوي وستايلست فريد وميكب نور فهمي ومدير التصوير فيرونا.

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و" سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع.

وتسعى سمر دائما لعقد جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والملحنين من أجل تقديم أغانى مميزة ومختلفة في ظل النجاح الذى تحققه خلال الفترة الحالية.
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