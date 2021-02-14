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حوادث

القبض على تشكيل عصابى لـ سرقة حقائب السيدات والاتجار في المخدرات بـ فيصل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:08 م
المضبوطات
المضبوطات
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حسن غنيمة
تمكنت مباحث السويس من القبض على تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة.

وكانت إحدى السيدات من ضحايا التشكيل العصابي نشرت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى صور للمتهمين بعد سرقة حقيبتها اثناء سيرها فى الشارع.
 
اهتم اللواء محمد الألفى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس ببلاغ السيدة على مواقع التواصل الاجتماعى وأصدر تعليماته للواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على الجناة.
 
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل وتم تكثيف التحريات و تفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث و توصل فريق البحث من كشف هوية المتهمين وان وراء حوادث السرقات المدعوا "م. ب" والمدعوا "أ. أ" والمدعو "ف. س" تبين أنهم مسجلين سرقات واتجار فى المخدرات. 

على الفور قام فريق وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة فيصل تحت اشراف النقيب عبد الرحمن ذكى معاون المباحث والنقباء احمد الشويخ وجمال المناهرى معاونى المباحث بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ونشر المصادر السرية حتى تمكنت قوة المباحث من القبض على المتهمين اثناء استقلالهم دراجتان بخاريتان بمدينة السلام وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 تليفونات محمول ولفافتان من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة وعن السلاح النارى المضبوط اقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة لاختلاطهم بالأشقياء. 

تم تحرر محضر للمتهمين وعرضهم على نيابة فيصل للتحقيق تحت إشراف المستشار المحامى العام وتم إصدار أمر بحبسهم.
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