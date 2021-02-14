كل حاجة حمراء.. تريندات هدايا الشباب في عيد الحب

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، تقريرا عن آخر صيحات هدايا عيد الحب، وقال أحد الشباب إن اللون الأحمر هو اللون الأساسي في هدية عيد الحب.





وأضاف: عيد الحب أحمر، الهدايا والدباديب وكل حاجة فيه بتكون حمراء.. اللون الأحمر هو اللون الأساسي في هدية عيد الحب وبتتبني عليه باقي الهدية".





وقالت فتاة من أحد محلات الهدايا: "هدية عيد الحب للولاد، ممكن برفيوم أو ساعة وحزام أو محفظة، وممكن حاجات تانية"، مشيرة إلى أن "التريند السنة ديه للبنات في الهدايا المج اللي فيه صور وبه موسيقى".





وتابع شاب آخر: "أنا كنت بشتري دايما اونلاين"، وأردفت فتاة: "أنا بحتفل بالفلانتين مع صحابي البنات وبحب أجبلهم شوكولاتة وورد".



