كل حاجة حمراء.. تريندات هدايا الشباب في عيد الحب

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، تقريرا عن آخر صيحات هدايا عيد الحب، وقال أحد الشباب إن اللون الأحمر هو اللون الأساسي في هدية عيد الحب.
وأضاف: عيد الحب أحمر، الهدايا والدباديب وكل حاجة فيه بتكون حمراء.. اللون الأحمر هو اللون الأساسي في هدية عيد الحب وبتتبني عليه باقي الهدية".
وقالت فتاة من أحد محلات الهدايا: "هدية عيد الحب للولاد، ممكن برفيوم أو ساعة وحزام أو محفظة، وممكن حاجات تانية"، مشيرة إلى أن "التريند السنة ديه للبنات في الهدايا المج اللي فيه صور وبه موسيقى".
وتابع شاب آخر: "أنا كنت بشتري دايما اونلاين"، وأردفت فتاة: "أنا بحتفل بالفلانتين مع صحابي البنات وبحب أجبلهم شوكولاتة وورد".
«فالنتين» هو اسم كاهن مسيحي من روما، ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد الحب العالمي في 14 فبراير، إلى يوم إعدامه، حيث انتصر للحب والمحبين فدفع حياته ثمنا، حيث قام بتزويج الجنود سرا إيمانا منه برسالة الكنيسة والإنسانية التي لا تمنع اقتران المحبين، ضاربا عرض الحائط بقرار الإمبراطور«كلوديوس» حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، الذي منع الجنود من الزواج حتى لا يشغلهم عن مهامهم الحربية، وذلك بعد ان تعرضت الإمبراطورية الرومانية في ذلك الوقت لانتشار «الطاعون»، ما أسفر عن وفاة آلاف شخص يوميا من بينهم الكثير من الجنود، والأصل في ارتباط عيد الحب باللون الأحمر يرجع إلى قيام الجنود بإلقاء فالنتين بزهور حمراء فرحا بزواجهم وتقديرا لما فعله معهم، واللون الأحمر له دلالته في كل الثقافات حول العالم حيث يرمز في المجتمعات الشرقية إلى الرخاء وحسن الحظ والفرح خاصة عند اقترانه باللون الأبيض، فيما يرمز في الغرب إلى الطاقة والعمل والحب.