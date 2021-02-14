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فن

ورد أحمر.. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لـ ياسمين صبري في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
أهدى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة زوجته الفنانة ياسمين صبري، بوكيه ورد أحمر في عيد الحب.

وعبرت ياسمين صبري، عن سعادتها به ونشرت صور للورود الأحمر عبر خاصية "الاستورى" بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة في وقت سابق، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية. 

وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.

ووزعت الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.
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