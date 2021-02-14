بعد حديثه عن نور.. خالد سليم يكشف كواليس لأول مرة عن جمال الحريم

"يعني انا لو قولتلك بص وراك ولقيت حاجة لابسة اسود في اسود كده.. مش هتتخض؟ بهذه الكلمات بدأ الفنان خالد سليم حواره مع برنامج " It's Show Time" المذاع على قناة "سي بي سي"، والتي أوحت بقوة ورهبة العمل في مسلسل "جمال الحريم"، كاشفا عن شخصيته والتي يلعب دور "يوسف" بها، وهو شخصية محب للحياة ولديه سلام نفسي ويحب الجميع برغم أنه من عائلة أرستقراطية إلا أنه زهد هذه الحياة واتجه إلى الصوفية والتغني بها.





وتابع الفنان خالد سليم، أنه استعد جيدا وحضر كثيرا للشخصية، وذاكر كثيرا عن الصوفية حتى يستطيع لعب الدور، كاشفا أنه ذهب برفقة مؤلفة العمل سوسن عامر لحضور حضرة صوفية لرؤية كل ما يحدث على أرض الواقع بشكل صحيح، لافتا إلى أن كل ما يردده من أغان وابتهالات في المسلسل هي قصائد وكانت تحتاج تدريبا كثيرا حتى تخرج بشكل سليم وصحيح لغويا.





وأوضح أن رأي الجمهور بصوته وأدائه والذي نال إعجابهم علقه بالدور أكثر، مشيرا إلى أن من أكثر الصعوبات التي واجهتهم هي عدد ساعات التصوير في اليوم "كالعادة"، وأنهم أعادوا تصوير مشاهد أكثر من مرة ليتقنوها وتخرج كما خرجت عليه وبما يليق بالجمهور.





وأردف خالد سليم أن "جمال الحريم"، لم يكن أول عمل يشاركه مع الفنانة نور، معقبا: "هي شاركتني أول نجاح ليا في السينما، وده عمري ما هنساه"، وهذا كان في فيلم سنة اولى نصب، متحدثا عن نور: "هي متغيرتش، هي زي ما هيا، زي العسل، وبتضحك وبتعمل مقالب، وهي بتعمل جو حلو اوي في اللوكيشن اللي بتكون فيه"، وأعرب عن امتنانه للعمل معها في هذا العمل الناجح.